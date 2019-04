Según declaró Terry Jones a la prensa sobre "La vida de Brian", en las declaraciones que reproduce el diario El Mundo de España, la película "no es blasfema porque interpreta los Evangelios y la historia que cuentan. Básicamente, la herejía se opone al dogma de la Iglesia, no a la fe". Pero cuando se dio a conocer la historia, no había interpretaciones que les aclcanzaran a los religiosos. Inclusive la película ya generaba polémica antes de conocerse las primeras imágenes y llegó a ser cancelada por Bernie Delfont, presidente de EMI, empresa que había pagado por el filme, tras leer el guión.