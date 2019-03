Por su parte, Juan Arabia, poeta y director del sello editorial y revista Buenos Aires Poetry, explica: "Su primer volumen, Pictures of the Gone World" (1955) habla sobre las verdades de la experiencia común y lo hace a partir (posiblemente influido por poetas como William Carlos Williams) de una concepción antiacademicista de la poesía, más bien cercana al discurso oral. En A Coney Island of the Mind (1958), ya comienza además a demostrar esta misma dirección pero en relación a temas más específicos, ideológicos: anarquismo, corrupción masiva, compromiso social. Esto se acentúa aún más en sus próximos libros, como Endless Life: Selected Poems (1981) y These Are My Rivers… (1993). O bien en sus últimos trabajos, como Poetry as Insurgent Art (2007)".