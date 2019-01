La mencionada "How Many More Times" no es más que una versión levemente modificada de "How Many More Years" de Howlin' Wolf, que además del riff del "Beck's Bolero" interpola un fragmento de "The Hunter", interpretada por Albert King y escrita por Booker T. & The M.G.'s. Ninguno de ellos es reconocido en los créditos de la canción.