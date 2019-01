Al otro lado está Robin, una "persona decente" como la describe CB. Ella lleva una vida tranquila, está comprometida y muestra una permanente sonrisa. Aunque, iremos viendo, bajo su apariencia se esconde un talento prometedor para la profesión. Con la personalidad de alguien a quien no le gusta que le digan lo que no puede hacer, y mucho menos si eso le sucede por ser mujer. No necesita que nadie la cuide ni un trato especial. Si se mete en problemas propios de la investigación, sale. Será por eso que le cae tanbien a Strike desde un primer momento. Él no busca una secretaria ni una ayudante, sino una "socia".