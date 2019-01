A pesar de haber sido grabado en condiciones adversas, todavía hoy suena poderoso. De hecho, canciones como "Band On The Run", Let Me Roll It, Jet y Nineteen Hundred And Eighty Five fueron el puntapié inicial de lo que en los '70 se conoció como "rock de estadios" -un sonido que desarrollarían durante la década bandas como Led Zeppelin, Queen, Kiss y AC/DC– y que casi nunca faltan en los recitales de Paul. De hecho, es muy probable que las toque en su próxima visita a la región.