Las críticas positivas empezaron a espaciarse. Los cruces de la familia Glass habían perdido la novedad. El éxito también influye en los críticos. Son muchos los que intentan derrumbar lo que ayudaron a encumbrar. La operación es muy fácil: sólo deben sostener lo contrario de lo que escribieron cuando aparecieron los primeros textos. La fila de quienes denostaron el libro era larga y prestigiosa: George Steiner, Joan Didion, Mary McCarthy, John Updike, entre otros. Truman Capote, aceitó su personaje para caerle también con su maledicencia legendaria (aunque lo extraño es que lo ataque con su improductividad, dado que Capote estuvo paralizado literariamente – a excepción de los tres magníficos capítulos de Plegarias Atendidas– casi dos décadas): "Me dijeron que no dejó de escribir. Que escribió al menos cinco o seis novelas cortas y que The New Yorker las rechazó, y que él sólo quiere publicar en The New Yorker. Que todas son muy extrañas y que tratan de budismo zen… Es un muerto literario. La verdad podría morirse del todo y así emprolijar su incómoda situación". John Cheever, otro genial y torturado cuentista que tenía su residencia en el New Yorker, dijo: "Comprendo cuán extraño es su don. Aun así me parece que Salinger se encerró en el baño; y todo indica que perdió la llave y no puede salir".