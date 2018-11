"Simplemente horrenda: un desacierto tortuoso de principio a fin", decretó The New York Times. Luego, ante la ominosa calificación de "0%" de calidad en Rotten Tomatoes, el sitio que combina las mejores reseñas sobre cine publicadas en internet, hasta el director de la película, Mathew Cullen, tuvo que confesar que coincidía con las críticas. "Un fiasco de un calibre que ocurre en Hollywood una o dos veces por década", dijo The Guardian al otro lado del Atlántico, en Gran Bretaña. Así, antes de que Campos de Londres hubiera superado un solo día en el prometedor circuito de 613 salas comerciales en los Estados Unidos, donde se estrenó el mes pasado, la recaudación y la crítica la habían aniquilado. Y lo habían hecho de manera tal que hasta Martin Amis, el autor de Campos de Londres, la novela en la que se basa la película y en cuyo guion colaboró, se sintió obligado a aclarar que tampoco él esperaba que su historia llegara a ser "popular" en la gran pantalla.