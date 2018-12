-Mi trabajo no es de decir 'me gusta, no me gusta', ni si 'es bueno o malo'. Sino de saber si está o no para un festival como Cannes. Me he encontrdo con películas que me gustan pero que no puedo ver para el festival, y películas que no me gustan pero pienso que deben estar. En general pienso además en varios tipos de públicos. Hay un público de prensa, hay un públicos de profesionales, un público más común, y hay que saber manejarlo. Algo por ejemplo que trato de privilegiar en Cannes es el cine personal. Por eso también es raro encontrar en Cannes comedias. Un ejemplo que se me ocurre ahora es Relatos Salvajes, fue un tipo raro de comedia que también es una película personal. Cuando se dio en Cannes el jurado no supo qué hacer con ella. Pero también mi trabajo es de tomar riesgo. De decir, ya sé que mi película es frágil. Y el público es siempre muy generoso. El de la prensa no, es mucho más duro. Pero eso es normal.