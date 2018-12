(Post scriptum. La noticia, el InSight en Marte, obliga a la imaginación a llegar hasta la puerta de su casa y estudio en Los Ángeles. Está encerrado, escribiendo. Nadie puede ni debe molestarlo. Ni siquiera Marguerite McClure, su mujer, y menos sus cuatro hijas: Bettina, Alexandra, Susan y Ramona. Bloqueado, para ahuyentar a cualquiera que le haga perder tiempo, ha colgado en la puerta un enorme mono de paño y la leyenda Keep out!

Acaso el único modo de concebir y teclear, entre 1920 y 2013, cuarenta títulos: poemas, cuentos, novelas. Con un estante de imprescindibles: El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, Remedio para melancólicos, Las maquinarias de la alegría, El vino del estío, Cementerio para lunáticos…, y en especial, Fahrenheit 451 –la temperatura a la que arde el papel–, novela que figura en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción, Seattle, Washington. De ella dijo Bradbury: 'No he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino advertencias. Es curioso: en mi país, cada vez que surgía un problema de censura, salía a relucir como paradigma de la libertad Fahrenheit 451. Los intelectuales, de derecha o de izquierda, siempre tienen miedo a lo fantástico. Hay que tener mucho miedo de ellos, porque intentan decirte lo que tienes que leer, y lo que no'. Pero Fahrenheit… es tan aterradora como imprescindible. Debiera ser de lectura obligatoria en las escuelas, porque es un monumento contra toda forma de al que homenaje al rebelde que la enfrenta. Pero hay algo mucho más potente, y no menor, en la obra de Bradbury: su alma, carne y sangre de poeta. Y no sólo en sus poemas: en su entero estilo, aun en las historias de horror físico y metafísico. Si en el futuro más de una nave toca Marte, alguna debería honrarlo con su nombre.)