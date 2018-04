-Yo no hago mis películas por el público, sino por el placer de hacerlas. Una vez que termino de rodar un film, me preocupo por su primera proyección y el resto no me interesa. Directores clásicos como Alfred Hitchcock ponen en la pantalla algo que busca ser entendido por el público. Son películas creadas con ese fin. Pero yo no pertenezco a ese estilo. Soy de un cine que es anticonformista. No me gusta el cine dominante. Películas como Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939) me exasperan. Para mí, Cero en conducta (Jean Vigo, 1933) es la mejor película del mundo, mientras que otros considerarán que Lo que el viento se llevó es la mejor. A mí me gusta el pensamiento diferente, no el dominante. Yo soy así. Un día estaba en La Opéra de París escuchando a Verdi y mientras 200.000 personas aplaudían, yo sentía rechazo. Ahí entendí que era diferente. No me gustan las ideas del arte dominante, aunque sea difícil ser un artista radical en un ambiente como el cine, que es una industria.