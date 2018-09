"La reina Victoria nos odiaba. Vino a los once años, siendo princesa, a inaugurar el Royal Victoria Park y como un periodista local publicó que había lucido desalineada, no quiso volver más. Incluso sesenta años después, ya reina, cuando pasó con su tren de camino entre Bristol y Londres dicen que mandó a bajar todas las ventanillas para no ver la ciudad y para que la gente de aquí no pudiera verla a ella".