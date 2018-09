-Puede ser. Estamos en un momento de crisis muy particular, y que se cuestiona toda figura de autoridad, por bien y por mal. Por eso me parece que no es el momento de proponer soluciones discursivas grandiosas, sino de navegar en nuestro propio aparato perceptivo y sensible para preguntarnos cómo entendemos el mundo que nos rodea. Me gustaría pensar que el arte es lo contrario de las redes sociales, que sea un lugar donde nos enfrentamos con lo desconocido y con la duda.