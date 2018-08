El ideal de equidad social que llegó a Cuba no sólo focalizó en las desigualdades entre clases sociales, sino que también hizo eje en las injusticias existentes entre hombres y mujeres. Sin embargo, esta revolución no tenía como objetivo primordial combatir al machismo, lo mismo ocurrió con los movimientos históricos que abogaban por una mayor equidad, que tenían en su seno ideas marxistas y socialistas, como el Mayo Francés y la Revolución Rusa. "En estas revoluciones había una concepción general igualitaria que tenía que ver con la igualación entre clases, con la distribución equitativa de la riqueza, pero no se trataba de la eliminación del patriarcado", recalca Barrancos.