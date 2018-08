Después confiesa que leerla, cuando la lee, le provoca "mucha nostalgia, y también muchas emociones encontradas. Sus versos hoy me suenan tan frescos como hace más de cincuenta años, y en esta época me sigue asombrando la forma como le llega a las mujeres y también a los hombres que la leen. Me asombra su vigencia, y cada vez que vuelvo a leerla encuentro cosas nuevas. Tengo otra mirada de lo que dice, la descubro, me aclara muchas cosas de ella, de nosotras. Son detalles que quizá solo yo puedo ver. Puede ser solo un sentimiento mío pero ella me habla siempre y siempre me sale con algo nuevo".