La revista, que nació en noviembre de 1998, fue creada por el periodista y escritor Patricio Fernández, quien era actualmente su director. El nombre del semanario tiene su origen en el nombre de la clínica The London Clinic —que lleva el nombre The Clinic en su fachada— donde estuvo internado Augusto Pinochet en el inicio de su arresto en Londres, sucedido entre 1998 y 2000. Popular y polémico, el semanario llegó a convertirse en el más vendido de su país y en 2011 se creó el portal The Clinic Online.