En 1958 editó su álbum debut, Little Girl Blue, que contenía una versión de "I Love You, Porgy", de la ópera de George Gershwin "Porgy And Bess", que se convertiría en su único hit en los Estados Unidos al llegar al puesto 18 del ranking Billboard de pop y al segundo lugar en el chart de R&B. Ese LP también contenía "My Baby Just Cares for Me", que se volvería un éxito en Europa recién en 1987 tras su utilización en una publicidad del perfume Chanel No. 5. El mismo disco que la puso en el mapa de la música popular de los Estados Unidos, la rescataría del olvido casi treinta años más tarde.