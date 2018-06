Para las personas que se preguntan (nos preguntamos): ¿está mal quedarme en casa? O también: ¿es nocivo, pernicioso, profundamente antisocial e individualista este fuerte deseo de pasar mucho tiempo en casa, incluso, de trabajar en casa, más siendo periodista? Para esas preguntas, Mona Chollet (periodista y escritora feminista nacida en Suiza y radicada en Francia) tiene una respuesta simple: no, no está mal. Al contrario: está de lo más bien (suspiros de alivio). "Solo" es importante contar con los instrumentos adecuados que, para Chollet, son los libros y un dispositivo con una buena conexión a Internet (no dice nada de Netflix, no se entusiasmen tanto). De eso, en parte, trata En casa. Una odisea del espacio doméstico.