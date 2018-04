Publicado a fines del año pasado, el libro How Not to Get Rich: The Financial Misadventures of Mark Twain, del historiador Alan Crawford, proporcionó un detalle desconocido sobre el patriarca. John fue, entre 1826 y 1841, un especulador de tierras, gastó parte de la herencia familiar en alrededor de 75 mil acres en el condado rural de Fentress, Tennessee, confiando que la gran expansión poblacional que se estaba produciendo daría a su familia un estatus económico superlativo una vez que los terrenos se vendieran.