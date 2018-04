Ese primer plan no funcionó, y así fue como el director y sus colaboradores (Jason Schwartzman, Roman Coppola, y Kunichi Nomura) decidieron que el film funcionara como una carta de amor a Japón, y en particular, al cine de directores como Kurosawa o Hayao Miyazaki, que aporta la presencia de la naturaleza, la espiritualidad y el silencio, aspectos no tan centrales de la animación occidental. "La historia podría suceder en cualquier lugar, pero empezó a tomar forma cuando nos dimos cuenta que debería suceder en una versión de fantasía de Japón", dijo Wes Anderson en una de las presentaciones de la película.