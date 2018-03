-Tiene que ver con algo que me pasa y que es que me incomoda muchísimo participar de grupos. Es horrible decirlo pero es verdad. No me gusta ser brasileño, como no me gustaría tampoco ser argentino, francés o alemán o americano. La idea de que yo tengo un grupo al cual pertenezco y con el que me identifico, por la fuerza de nacimiento, por ejemplo, para mí es terrible. La idea de identificación hegemónica tiene que ver también con la empatía; eso es el lector de internet, que solo busca eso con lo cual tiene empatía y se identifica. Yo no, yo creo que la literatura que me interesa es aquella que va contra la idea de una identidad. Por eso me parece interesante la cuestión de los géneros ahora, porque uno tiene la posibilidad de reinventarse. No ser hombre si no te sientes hombre, no ser mujer si no te sientes mujer. Es la libertad de escapar a los grupos y a las identidades que te dieron la forma o el lugar en que naciste. Eso es algo del ser extranjero, aunque la verdad es que yo tampoco quiero ser de otra nacionalidad. Me gustaría estar siempre entre mundos.