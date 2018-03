La historia de Formosa, al igual que la del joven, es de engaño y traición. Un pérfido japonés de nombre Meryaandanoo consigue doblegar a la isla, valiéndose de una diablura que no por vieja dejó de ser efectiva: le ofrece al rey elefantes cargados de ofrendas, ofrendas que una vez arribadas, revelan su verdadera identidad: eran soldados nomás. (A propósito, hace poco se publicó que el caballo de Troya no era un caballo sino un barco; nadie se sorprenda si en un par de milenios descubren que en realidad no era un barco sino un elefante).