A los que no nos interesa desconfiar de las denuncias, poner en cuestión los testimonios de las víctimas o idolatrar de forma acrítica a los talentosos que nos hacen reír y llorar, pensar, cantar y bailar o, a veces, simplemente contemplar, se nos abre un dilema que, aunque no nos guste, nos habla de la moral. Por ahora y de manera preliminar, preferimos tratar de separar al artista de su obra -¿no lo hicimos ya millones de veces justificando conductas y tratando de explicarlas a través de una época?-. En el caso de Louis CK, no estamos seguros de si podremos con ese ejercicio racional. El contexto y su propia obra nos dejaron la tarea difícil.