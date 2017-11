Otro de los testimonios es el de la comediante, escritora y actriz Rebecca Corry. En 2005, mientras trabajaba como intérprete y productora en un programa piloto de televisión, Louis C.K. se acercó a ella mientras caminaba hacia el set. "Se inclinó cerca de mi y me dijo: '¿Puedo preguntarte algo?'. Le respondí: 'Sí'", dijo Corry en una declaración escrita al The New York Times. "Me preguntó si podíamos ir a mi camerino para poder masturbarse frente a mí". Aturdida y enojada, Corry no aceptó y señaló que tenía una hija y una esposa embarazada. "Su cara se puso roja", recordó, "y me dijo que tenía problemas".