Así fue el asesinato, a manos de los ‘paras’, del papá de Rigoberto Urán

Este 14 de noviembre Rigoberto Urán revivió el que es quizás el momento más difícil de su vida, marcada, como la de millones de colombianos, por la violencia. Hace poco más de 20 años, su padre, un humilde vendedor de lotería, fue asesinado en Urrao, Antioquia, y su cuerpo arrojado a un rio.

Sucedió en el mes de agosto de 2001, cuando Rigo tenía apenas 14 años de edad. Al regresar a su casa de la escuela, se enteró de que su padre no aparecía. Lo buscó por todas partes en la bicicleta que le regaló su primer triunfo como ciclista, la misma que lo acompañó en su primera gran pérdida de la vida. Lo preguntó en el hospital, en la estación de Policía, en la morgue y en las tabernas del pueblo, pese a que su padre ya no se tomaba ni un trago, pero de él supo solo un día después.

El ciclista se enteró que su padre, de quien además del apellido heredó el nombre, había sido asesinado por paramilitares. El único error que cometió la víctima, junto con dos de sus amigos, fue salir a dar un paseo en bicicleta a la hora equivocada y en el municipio equivocado, uno de esos tantos donde grupos armados auspiciados por la extrema derecha del país se disputaba el poder con las Farc, guerrilla hoy extinta.

Su padre fue detenido en un retén de paramilitares para que les ayudara a arrear unas cabezas de ganado que pretendían robarse. Montaña arriba, al parecer, al negarse, le dispararon; aunque sobre el mismo suceso hay otras versiones

El periodista británico Matt Rendell, quien ha dedicado dos libros a los ‘escarabajos’, en su más reciente publicación, ‘¡Colombia es Pasión!’ The Generation of Racing Cyclists Who Changed Their Nation, narró los hechos de la siguiente manera:

Un grupo de muchachos salió a dar un paseo hasta que un grupo de paramilitares lo detuvo. El padre de Rigo estaba en el lugar, además había dos adultos y un grupo arreando ganado, y lograron ayudar a los menores. Pero cuando se dieron cuenta, los paramilitares le pusieron una bala en el cuello al padre de Rigoberto

En ese entonces, en Urrao operaba el frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que, en boca de su exjefe financiero, Rodrigo Zapata Sierra, llegó a la zona para proteger un centro de reuniones radicado en Angelópolis, en cabeza de Vicente Castaño Gil.

En el municipio, uno de los 23 del Suroeste antioqueño, también operó el Frente 34 de las Farc, que asesinó en Urrao al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, en mayo de 2003, así como al asesor de Paz de la Gobernación, Gilberto Echeverri y a ocho miembros del Ejército.

Tras la muerte de su padre, Rigo tomó las riendas de la casa y, como había aprendido vender lotería, continúo con el empleo de su padre, pero sin dejar de estudiar y montar en bicicleta.

En la misma bici roja, que posaba en el cuarto de san alejo de su tío, y que su padre le mandó soldar para que pudiera ‘rodar’, ganó su primera competencia, con la que se dio a conocer, fue en noviembre, tres meses después de la partida que su familia más ha llorado y por la cual su madre, Aracely Urán, sufre de depresión. “Ella ha tenido depresión desde siempre y, según veo, tiene periodos en que su enfermedad le afecta mucho”.