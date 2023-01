Ana del Castillo hace historia y llena el Parque de la Leyenda Vallenata. Crédito: @WenBritto

La noche del sábado 14 de enero de 2023 marcará un antes y un después en la carrera musical de Ana del Castillo. La cantante nacida en Valledupar, departamento del Cesar, logró lo que pocos creían posible, llenar el mítico Parque de la Leyenda Vallenata en la presentación de su primer álbum de estudio titulado El favor de Dios.

Bebé muerta en carro en Valledupar: padre habría presionado a madre con un arma para entrar al motel Humberto Manuel Olivilla Pineda, de 23 años, fue imputado por los delitos de acceso carnal violento, homicidio en posición de garante y secuestro VER NOTA

La presentación estuvo llena de luces, pantallas, y mucha adrenalina, evidenciando así el profesionalismo con que la cantautora ha tomado su carrera, en escena, y acompañando a Ana, estuvieron los acordeoneros Colacho Mendoza y Chide García, con los que la cantante ofreció un espectáculo digno de los grandes lanzamientos que se habían vivido en la tarima.

Con el show listo, los asistentes mostraron su apoyo a la cantante vallenata y colmaron las instalaciones del parque, una hazaña que solo habían alcanzado representantes como Peter Manjarrés, Martín Elías Díaz, Silvestre Dangond y Elder Dayán Díaz.

Ana del Castillo hace historia y llena el Parque de la Leyenda Vallenata. Crédito: @CarlosMarioDj / Twitter

Aunque otros artistas eligen hacer el lanzamiento de sus producciones en una tarima con menor capacidad como la Plaza Alfonso López, la cantante de 23 años le apostó a tener un lleno total en el emblemático templo del vallenato y así hacer historia sin importar las críticas y los comentarios externos.

Ernesto Samper envió tajante mensaje sobre toma de bolsonaristas en Brasil: “la derecha latinoamericana se dirige hacia una deriva violenta” El exmandatario colombiano habló incluso de un “neofascismo” que se ha demostrado no solo en la toma de los fanáticos del ultraderechista, sino en la toma del Capitolio en Estados Unidos por parte de seguidores de Donald Trump VER NOTA

Y es que al parecer el favor de Dios no es solo el nombre de su nuevo álbum, sino que, gracias a ese favor divino, Ana del Castillo se convirtió en la primera mujer en llenar la plaza y marcar un hito en la historia de la música vallenata en el país.

En medio del concierto, con su característica forma de ser, la artista vallenata también se acordó de la nueva canción de la colombiana Shakira y afirmó que a ella también le han metido cachos, “¿cuántos no están exentos de un cacho el día de hoy?, a mí me lo han metido, ¿a usted no le han metido cacho?, si el cacho es lo que está de moda”, aseguró la cantante.

En 2022 se matricularon más de 800.000 motos nuevas en todo el país Estas cifras representan un aumento del 10,9 % respecto al 2021. Las ciudades y municipios en los que más motocicletas fueron registradas son Funza, Sabaneta, Soacha, Florida y Madrid VER NOTA

Las puertas del Parque de la Leyenda Vallenata se abrieron a las 6:00 p. m. El concierto tuvo como invitado de apertura al artista del género de champeta Oscar Prince y no fue sino hasta las 11:30 de la noche que Ana se presentó en la tarima para hacer historia y marcar su nombre con letras de oro en el género vallenato.

El favor de Dios, álbum debut de la artista vallenata, cuenta con 15 canciones, de las cuales, 13 fueron compuestas por el reconocido compositor Omar Geles. En el disco, también se siente la influencia de la cantante, quien bautizó cada una de las canciones con frases que ella utiliza comúnmente.

Pero para el lanzamiento del álbum los problemas de Ana del Castillo no se centraron únicamente en el concierto en el Parque de la Leyenda Vallenata. Durante varios meses del 2022, la artista se vio enfrentada a inconvenientes con Omar Geles para la autorización del uso de las canciones.

En ese momento, se conoció que Omar Geles no autorizó la publicación de las canciones por el incumplimiento en el acuerdo de pago para la grabación de las canciones, según se supo, en un acuerdo posterior, que alcanzó una cifra de 100 millones de pesos, Geles autorizó el uso de sus composiciones y así, realizar el lanzamiento del álbum.

Las canciones que hacen parte del disco son: El favor de Dios, la Voa hace Boja, el que la hace la paga, nadie me gusta, ay ay ay, la cachera, falsas promesas, gracias por nada, apto 308, a medias, vallenato apreta’o, usted no quiere a nadie, toma tu tate quieto, para siempre y karma.

Seguir leyendo: