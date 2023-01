Mamá de Rodolfo Hernández reaccionó a la canción de Shakira: “menos mal es barranquillera”

Cecilia Suárez, mamá de Rodolfo Hernández, también se refirió a la nueva canción de Shakira. Original Infobae Colombia

La canción de Shakira junto a Bizarrap sigue dando de qué hablar a tres días de haberse estrenado y es que han sido varias las personalidades de la farándula nacional que se han referido a esta nueva sesión junto al rapero argentino, que ya rompió récords en visitas en YouTube. La canción que estuvo completamente dedicada a Gerard Piqué y su relación con Clara Chía, acumulando más de 115 millones de reproducciones.

Shakira recibió respuesta de marcas como Mercadolibre, Casio y Renault La colombiana mencionó a la referencia de automóviles ‘Twingo’ y relojes, para comparar el cambio que tuvo Gerard Piqué en transición a su relación con clara Chía VER NOTA

Fueron varios los puntos que destacaron los seguidores de la cantante en su nueva composición musical como, por ejemplo, la ocasión en la que lo necesitó para que la apoyara con el cuidado en la salud de su padre: “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”. Cabe mencionar que William Mebarak ingresó en repetidas ocasiones a la clínica Teknon de Barcelona.

Han sido varias las celebridades que han reaccionado al SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 entre las que se encuentran la popular Paquita la del barrio, Alejandro Sanz con quien se rumoró sostuvo un romance con la barranquillera, además de, Andrea Guzmán, Aida Victoria Merlano y la más reciente, la madre del excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

Shakira definió su nuevo tema como una catarsis y desahogo. Instagram @shakira

Con 97 años, tiene en su cuenta de Instagram una buena cantidad de seguidores y allí, a través de sus InstaStories replicó una fotografía en la que le vio posando con un arma de fuego. Pero lo que llamó la atención de la publicación fue el divertido texto en referencia a la nueva canción de Shakira.

Otra respuesta de Gerard Piqué a Shakira: llegó en Twingo a la Kings League Pique no se ha pronunciado sobre la tiraera de Shakira, junto a BZRP, pero pequeñas acciones parecen dar una respuesta sobre sus preferencias a la cantante colombiana VER NOTA

“Menos mal Shakira es barranquillera y no santandereana”, lo que sacó algunas risas de sus seguidores, haciendo referencia a la creencia de algunos colombianos sobre el carácter que tienen las mujeres nacidas en tierras santandereanas.

El jocoso comentario de Cecilia Suárez, madre de Rodolfo Hernández, sobre la nueva canción de Shakira. @losconsejosdemama.cecilia/Instagram

El comentario viral de la mamá de Rodolfo Hernández

Durante la campaña presidencial de 2022, la madre de Rodolfo Hernández señaló que a él le tocaba hacerle caso o si no, esta lo reprendería de una manera que él siempre recordaría.

Shakira, a todo volumen, dedicó su nueva canción a los padres de Gerard Piqué Videos en redes sociales dejarían en evidencia a la barranquillera en su intento de fastidiar a sus exsuegros con el ‘Music Sessions #53’ junto a Bizarrap VER NOTA

De acuerdo con información de W Radio, que habló con la mamá del ingeniero, la señora Cecilia le habría dicho al candidato que “estudiara para ser un ingeniero y no un político”, diciendo también, que su hijo tiene todas las de ganar. Sin embargo, en Noticias RCN la mujer señaló que en repetidas ocasiones le llamó la atención cuando confesó sus ganas de ganar la presidencia.

“Yo lo regañé, le dije que no se ponga a meterse en eso, que tiene cómo comer y todo… Le dije que me iba para Miami (si ganaba la Presidencia), para eso tiene señora, uno queda a un lado”, dijo la mamá del ingeniero a Noticias RCN.

La señora Cecilia, que como su hijo no tiene pelos en la lengua y sí un carácter fuerte, advirtió a la ciudadanía (y a su hijo) que “le toca hacer caso porque si no, yo le ando duro” y que lo que no le guste se lo irá diciendo, tal como lo ha hecho toda la vida.

“Lo que no me gusta se lo voy diciendo, porque no me gusta que se meta en lo que no debe. Le digo que respete… No todos los días me visita, pero me llama y viene, a mí me pone feliz que él llegue”.

Seguir leyendo: