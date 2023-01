Empresario colombiano es investigado en México por un terreno de lujo que tiene lago y pista de aterrizaje

Foto: Redes sociales

Óscar Salcedo, un empresario de 43 años, oriundo de Buga, Valle del Cauca, es investigado en México por una propiedad en Tlaxcala que ha llamado la atención de las autoridades, pues según los pobladores locales, tiene lago propio, pista de aterrizaje, un helipuerto y un cultivo.

Aquel lugar, de acuerdo al periódico El Tiempo, es visitado con frecuencia por el colombiano, que desde el 2015 habría comenzado a comprar varias parcelas hasta conformar la propiedad. Según indagaciones del medio mencionado, se trataría de un ingeniero electrónico con tarjeta de residencia en México y con nexos con políticos del Valle del Cauca.

Salcedo sería la cabeza de un grupo empresarial llamado Salcedo Construcción y Supervisión S. A., que en 2018 recibió 123 contratos equivalentes a 70 millones de pesos mexicanos (3,5 millones de dólares) para la reconstrucción de varias escuelas que quedaron destruidas tras el terremoto de Oxaca.

Alrededor de aquellas obras y a otros contratos habría irregularidades, por lo cual las autoridades mexicanas están en búsqueda del ingeniero colombiano.

De hecho, por las obras en cuestión al colombiano se le abrió una investigación penal en 2019, pues la reconstrucción de las escuelas no se completó a pesar de que recibió los recursos y subcontrató los proyectos. Hacia mediados de 2022, se reportaron bloqueos y protestas por el incumplimiento en las obras. Incluso, se especuló acerca de mafias y fraude en los contratos.

Un funcionario del gobierno de Oaxaca había anunciado que había llegado a un acuerdo con Salcedo, no obstante, las obras siguieron inconclusas. Ahora, con el cambio en la administración estatal (salió el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y entró el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena), el tema parece que vuelve a tomar relevancia.

Aquel rotativo pudo indagar además que Salcedo es cercano a un grupo político que ha dominado desde hace años al municipio de Guacarí, Valle del Cauca, desde donde han puesto gobernadores y congresistas. Por ejemplo, Gerardo Salcedo Calero, padre del empresario, fue alcalde entre el 2016 y 2019 y Salcedo y su esposa, Vivian Gutiérrez Grannobles, aparecen como aportantes de su campaña.

Lo que dijo Salcedo

El periódico El Tiempo consultó a Óscar Salcedo sobre las acusaciones que tiene en México, y este les aseguró los contratos se cumplieron a cabalidad y que las obras inconclusas “son volúmenes adicionales, responsabilidad del Estado”.

“El tema ya se cerró, no sé quién esté interesado en reabrirlo”, le dijo además el empresario al diario y aseguró que no tiene nexos con organizaciones al margen de ley. “No tengo ningún vínculo con organizaciones al margen de la ley. He sido un contratista respetado que ha cumplido con sus obras”, dijo. De todas maneras, fue enfático en que se presentará a las autoridades de ser requerido y no se refirió a su propiedad.

En Colombia, el empresario tiene un terreno de 18 hectáreas en Guacarí, con establos y pisos de caña. Al periódico El Tiempo le dijo que no ha tenido nexos con políticos. “No he llegado a financiar ninguna campaña en Colombia, ni me meto en política. Acompañé a mi papá cuando era candidato por ser mi papá y los aportes que hice son créditos”.

Además, indicó que tiene como comprobar el origen de los dineros con los que financió su propiedad en Tlaxcala.

