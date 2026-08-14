Yerry Mina se perderá el debut en la Copa de Italia con el Cagliari, confirmó su entrenador: “Está en un trabajo personalizado”

Yerry Mina quedó descartado para el debut de Cagliari en la Copa Italia por un plan de acondicionamiento físico-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

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El 13 de agosto de 2026, Yerry Mina quedó descartado para el debut de Cagliari en la primera ronda de la Copa Italia ante Societá Sportiva Arezzo, porque el club decidió que el defensor complete su puesta a punto tras incorporarse tarde a la pretemporada.

El entrenador Fabio Pisacane explicó que el colombiano llegó el 7 de agosto de 2026 y no alcanzó a sumar suficientes jornadas de trabajo para estar a disposición del entrenador para el juego en el estadio Arena Cerdeña, el 14 de agosto de 2026 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

Fabio Pisacane explicó que Yerry Mina se incorporó tarde a la pretemporada y sigue un programa personalizado-crédito Ciro De Luca/REUTERS

Pisacane dijo en la rueda de prensa previa al partido que Mina se encuentra realizando un trabajo de entrenamiento personalizado, y que tendrá a disposición al excentral del Palmeiras de Brasil y del Everton de Inglaterra para lo que será el comienzo de la temporada 2026-2027:

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“Yerry Mina llegó el 7 de agosto y está siguiendo un programa personalizado para estar lo más cerca posible de la condición ideal para el primer partido de la temporada. Sabemos lo que puede aportarnos en cuanto a experiencia, pero necesita ponerse en forma. Por otra parte Daniel Maldini puede jugar, contamos con Kevin Carlos y Yerry Mina para la liga”, explicó.

El defensor se integró después de sus vacaciones por su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que jugó un minuto al ingresar al 119 en el último encuentro ante Suiza.

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El plan del cuerpo técnico es contar con Mina para el inicio de la Serie A: Cagliari debutará el sábado 22 de agosto de 2026 a la 1:45 p. m. (hora de Colombia) como visitante frente a Parma en el Estadio Ennio Tardini de dicha ciudad.

Yerry Mina rechazó una oferta del Fenerbahçe para continuar en la élite

Tuttomercatoweb informó que Yerry Mina considera clave mantener la regularidad en la Serie A para seguir en el radar de la selección Colombia-crédito Lee Smith/REUTERS

Mina afrontará su cuarta temporada en el club, con contrato hasta junio de 2028. Con Cagliari acumula 72 partidos, 71 de ellos en la Serie A, y cinco goles.

Por este motivo, el 1 de agosto de 2026, se conoció que el oriundo de Guachené rechazó seguir su carrera en Fenerbahçe y decidió continuar en Cagliari, una elección que, según informó Tuttomercatoweb, privilegia la continuidad competitiva en Italia para sostener su lugar en la selección Colombia, aun cuando la oferta turca duplicaba su salario.

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La noticia se conoció el 31 de julio de 2026, el mismo día en que vencía la cláusula de rescisión del defensor, fijada en 1,8 millones de euros. Esa coincidencia volvió más relevante la decisión del central colombiano de permanecer en Cerdeña pese al interés extranjero y a la posibilidad de un traspaso más rentable.

El diario sostuvo que el zaguero de 31 años considera clave mantener la regularidad para conservar opciones de continuidad en el seleccionado nacional. Mina es además uno de los capitanes del club italiano.

El defensor colombiano desestimó una propuesta de Fenerbahçe que duplicaba su ingreso actual y optó por seguir en la Serie A. La apuesta, según el medio, pasa por no salir del radar de la selección Colombia a partir del ritmo competitivo que hoy encuentra en el fútbol italiano.

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La decisión llega a días del arranque de la temporada 2026-2027, en un mercado en el que los futbolistas colombianos aparecen entre los más activos para reforzar equipos europeos. En el caso de Mina, la continuidad se impuso sobre una salida inmediata hacia Turquía.

En Cagliari, el colombiano acumula 72 partidos y 6.037 minutos. El registro abre la posibilidad de que la temporada 2026-2027 se convierta en la campaña europea con más encuentros disputados por el jugador desde su llegada al fútbol italiano en 2023-2024.

Su mayor número de apariciones en Europa sigue siendo el de Everton, con 99 partidos entre las temporadas 2018-2019 y 2022-2023. En ese ciclo convirtió nueve goles.

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El central también atraviesa un momento favorable con el entrenador Fabio Pisacane, con mayor confianza para afirmarse como titular. En el conjunto de Cerdeña lleva cinco goles, mientras que su cifra más alta de anotaciones en un club sigue siendo la de Independiente Santa Fe, con 12.

En la temporada 2025-2026 jugó 26 partidos y 2.153 minutos en la Serie A con el equipo italiano. En ese período marcó dos goles.

El primero fue el 13 de septiembre de 2025, cuando completó 90 minutos y anotó en la victoria 0-1 ante Nápoles. El segundo llegó el 17 de mayo de 2026, con otros 90 minutos en el triunfo 2-1 de Cagliari frente a Torino.

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