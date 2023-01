Anglo Gold responde a las acusaciones del presidente Petro sobre poner en riesgo las fuentes hídricas de Jericó por minería

Gold mining at the Anglo Gold Ashanti Mine, Mponeng, Carletonville, west of Johannesburg, South Africa

La multinacional minera de origen sudafricano, Anglo Gold Ashanti, respondió al anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro después de su reunión en Jericó, de suspender las explotaciones mineras en la zona, entre ellas, la del proyecto ‘Quebradona’.

Según el mandatario, con esta decisión, su Gobierno y la población local intentan privilegiar la conservación de fuentes hídricas en la región, bajo un gran proyecto en el que harán de este un distrito agrario y ecológico:

“En Jericó, Antioquia. Tomando decisiones fundamentales para el territorio junto a la ciudadanía. El gobierno nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo. Queremos que Jericó y la provincia sea un distrito agrario y ecológico”, se lee en un tweet compartido por el jefe de Estado.

De acuerdo con el hilo publicado en Twitter por la compañía, ‘Quebradona’ no pondría en riesgo este proyecto e, incluso, podría convivir junto al suyo, generando bonanza económica en ambos sectores: “Tenemos la tranquilidad de que nuestro proyecto Quebradona no pone en riesgo el agua del territorio y puede coexistir en armonía con el desarrollo de un Distrito agrario y ecológico”, se lee en su mensaje, en el que etiquetaron al presidente; a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y la ministra de minas y energía Irene Vélez.

El mismo día, pero en horas de la mañana, Anglo Gold compartió información sobre el terreno en el que se desarrollaría ‘Quebradona’, el método de exploración que utilizarían y la logística que implica desplazar su maquinaria hasta la zona.

Población dividida ante el tema de la minería

Opiniones en contra y a favor se hicieron sentir en el municipio. Por un lado, están los campesinos y defensores del medio ambiente que temen por la calidad de las aguas, una vez se inicien los trabajos contemplados por el proyecto ‘Quebradona’.

Y, por otro, quienes ven grandes oportunidades en el desarrollo económico de la región, una vez empiece a intervenir la multinacional.

Un grupo, en su mayoría joven, que cree en “la diversidad de oportunidades” estuvieron pronunciándose con pancartas con trajes de trabajadores y mineros.

En ellas se leía: “Sí a Quebradona, a la agricultura, al turismo, a la reforestación. Sí a la diversidad de oportunidades”, “Quebradona será un proyecto minero de clase mundial” y “La transición energética transforma una economía extractivista en una economía productiva para la vida”.

Argumentos con los que la multinacional sudafricana intentará contraponerse a los presentados por el Gobierno, en una conversación que aún no ha sido concertada: “Buscaremos tener conversaciones con las autoridades ambientales para revisar conjuntamente la información existente del recurso hídrico y continuar avanzando con los estudios a los que nos obliga la ley”.

Durante el Encuentro Regional, Petro señaló que todos los contratos mineros, y no solamente este, serán revisados para dar prioridad a la conservación de fuentes hídricas y que, por ello “una consulta como se hacía antes hubiera podido dirimir esto hace un tiempo. Pero pusieron límites a las consultas precisamente para que la gente no se expresara y para que las decisiones sobre el territorio no se tomaran por la gente misma, sino por poderes extraños y ajenos al territorio mismo”.

Aunque, intento aclarar que ni él ni su Gobierno son anti-mineros, pues reconocen que “en la misma Antioquia. Hay zonas, hay pueblos de tradición de siglos en actividades de la minería, muchas veces del oro”, pero que estas exploraciones no causaban los conflictos enormes de tipo social a los que se enfrenta la región, actualmente.

