Así opera la banda que roba motos en la Avenida Circunvalar, Bogotá

Banda delincuencial que opera en la Avenida Circunvalar. Colprensa

Las cifras de inseguridad en Bogotá siguen incrementando, así como las denuncias aumentan a diario. Durante los últimos días se han recibido algunas por parte de vecinos del sector por robos que se han reportado en la avenida Circunvalar. Este tipo de situaciones se están volviendo recurrentes, y en la zona estaría la presencia de una banda delincuencial que estarían robando en grupos de cinco a ocho personas.

Autoridades revelan identidad del ladrón abatido durante un asalto en el norte de Bogotá Las autoridades indicaron que Víctor Alfonso Loaiza, quien falleció debido a los disparos propinados por la víctima que pretendía robar, tenía antecedentes por hurto, concierto para delinquir, porte de armas y narcotráfico VER NOTA

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, se reportó el último caso el viernes 13 de enero, cuando se notificó el hurto cometido a dos motociclistas que se desplazaban sobre la Avenida Circunvalar con 26.

Situación similar con el robo que ocurrió en la noche del pasado 23 de diciembre cuando siete delincuentes salieron del cerro armados e intimidaron a los hombres, quienes se encontraban en inmediaciones del mirador.

Agéndese para este domingo: regresa la ciclovía y otras actividades recreativas al aire libre en Bogotá VER NOTA

“Nos bajamos de las motos y dos minutos después nos abordaron estos personajes armados que salieron de los matorrales”, contó una de las víctimas, quien también relató que los ladrones estaban encapuchados y contaban con una pistola o un cuchillo.

De esta manera era como los delincuentes intimidaban con armas blancas y de fuego, además alcanzaron a golpear y agredirlos cuando se negaban a entregar sus pertenencias

Plan retorno en puente de Reyes: más de 900 mil vehículos ingresaron a Bogotá La Alcaldesa y la secretaria de Movilidad de Bogotá entregaron parte positivo sobre el plan retorno del puente de reyes VER NOTA

En su modo de operación, de acuerdo con el relato de los afectados, intimidan con armas blancas y armas de fuego, e incluso agreden en algunas ocasiones a las personas cuando se niegan a entregar sus pertenencias.

“Como no le pasé nada, el tipo lo que hizo fue darme un cachazo en la cabeza”, detallan. Yo le decía que no tenía, que no me hiciera nada”, así lo cuenta una de las víctimas.

Robo a motociclistas. Imagen de referencia.

Según el reporte de las autoridades, una de las motocicletas robadas está avaluada en 12 millones de pesos. Además, los jóvenes afirmaron que pidieron ayuda al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano; sin embargo, no recibieron colaboración por parte de los uniformados.

Por su parte, tras las denuncias de la comunidad, el coronel Camilo Torres pronunció que “se están realizando trabajos con la Policía Judicial y de Inteligencia para determinar qué grupo delictivo estaría cometiendo estos hechos. Igualmente fortaleciendo la presencia policial”.

Según el último reporte en el mes de diciembre, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló que los sitios con mayor número de operativos en contra los delitos de hurto de autopartes y automotores en la ciudad son Puente Aranda, Kennedy, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar. En el 2022, más de 1.732 automotores entre vehículos particulares y motocicletas.

Las autoridades locales han avanzado en las disminuciones de los delitos relacionados piratería terrestre (-50 %), modalidades de extorsión (-25 %), hurto a bicicletas (-14 %), hurto de vehículos (-13 %) y con el hurto de motos (-6 %).

Adicional a esto, las localidades más inseguras de la capital son Suba (13.004 casos de hurto a personas y 6.239 de hurto de celulares), Kennedy (con 12.959 y 5.834, respectivamente), Engativá (12.298 y 5.708) y Chapinero (10.856 y 5.837).

Así como en las estadísticas, se conoció que en estas cuatro zonas se concentra el 40% del total de personas y celulares hurtados en Bogotá.

Con respecto a Suba, la UPZ reportó que la zona donde más roban a los bogotanos es en El Rincón. La cifra hasta noviembre del 2022 llegó a 2.925 casos; es decir, nueve por día y hurtaron cuatro celulares cada 24 horas. Los barrios en donde se concentraron los actos violentos son Villa Elisa y Altos de Chozica.

Seguir leyendo: