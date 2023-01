Matador compara con un Twingo a Retador, caricaturista que lo copia: “gracias, Shakira”

Matador aprovechó el éxito mundial de la colaboración con Bizarrap para lanzar un sablazo a Retador.

La exitosa canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap ha dado para todo tipo de situaciones; especialmente, para hablar de heridas abiertas y traiciones. Por ejemplo, el caricaturista pereirano Julio César González Quiceno, mejor conocido por el apodo Matador, aprovechó la oportunidad para extenderle un reproche a Retador, un caricaturista anónimo que copia su línea gráfica para lanzar lisonjas a la derecha colombiana.

Quién es Retador

Según una entrevista que le hizo el portal Vice, el copycat anónimo ha imitado los trazos del dibujante risaraldense desde 2013, cuando él mismo publicó unas viñetas con los globos en blanco para que la audiencia creara sus propios diálogos. A Retador le quedó gustando el ejercicio de manipular la obra de Matador y ha seguido haciéndolo hasta la actualidad, pero les inyecta sus propios mensajes: reproches a los procesos de paz, a cualquier idea orientada a la justicia social y, más recientemente, a las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro.

Historia del Renault Twingo, el carro que Shakira estrenó en Colombia y del que ahora despotrica El primer Twingo del país fue ensamblado en Envigado y la cantante Colombiana fue invitada a presentarlo en un Salón del Automóvil VER NOTA

Al imitador le enorgullece que sus ideas tengan más alcance gracias a lo que él llama memes —que en el resto del mundo editorial se llaman viñetas—, porque, como él mismo confesó, “siendo un ciudadano de a pie, mis comentarios y controversias en las redes sociales estaban circunscritas a mis más bien pocos amigos y familiares”.

No obstante, al caricaturista —que vive de su arte desde 2003 y por él ha ganado premios como el del Círculo de Periodistas de Bogotá y el Simón Bolívar— no le simpatizan los memes de Retador. Aunque no ha pensado en demandar porque cree que es mejor dejarlo fluir, le parece un trabajo burdo. Para él no son memes, porque esos toman otros elementos y los caricaturizan.

Por qué la canción de Shakira con Bizarrap no es un plagio La cantante venezolana Briella sugirió que la colombiana se había inspirado en su sencillo ‘Solo tú' para el coro de su éxito mundial, pero otros músicos no están tan convencidos VER NOTA

“Pero lo que hace este señor no son memes, es tergiversar algo que en sí ya es una caricatura. Él solo cambia el texto y el significado de algo que ya tiene humor para darle otro sentido. Es como hacer un meme de un meme”, le dijo Matador a Vice, a lo que añadió que Retador surge de una profunda falta de humoristas y caricaturistas que se ubiquen en el espectro político del Centro Democrático.

Ferrari vs. Twingo

A propósito de la comparación que la cantante colombiana hace sobre el cambio de un Ferrari —un vehículo de lujo— por un Twingo —un vehículo familiar de bajo costo—, Matador decidió enviarle un sablazo a su copycat con el mensaje “Gracias, Shakira”.

Comparación de Matador con Retador

Sus seguidores disfrutaron mucho la comparación. Por ejemplo, la congresista Katherine Miranda calificó al pereirano de crack entre risas. El usuario @haroldgilo añadió “no le digo Casio porque ese reloj es demasiado original como para compararlos con usted”. “¡No lo crezca con semejante reconocimiento, mano! Ese tipo no llega ni a R-4, es un simple pichirilo”, advirtió Jorge Gómez Pinilla. “Retador no llega ni a patín”, agregó Pablo Villota.

Shakira recibió respuesta de marcas como Mercadolibre, Casio y Renault La colombiana mencionó a la referencia de automóviles ‘Twingo’ y relojes, para comparar el cambio que tuvo Gerard Piqué en transición a su relación con clara Chía VER NOTA

“Qué insulto para con los Twingo, ya que son autos que tienen muchos trabajadores a los que les sirve bastante bien. Retador sería como un auto chatarrizado”, sentenció el usuario Leo Mont. “El tal retador no llega ni a carrito del D1″, dijo Felipe Plaza.

A la usuaria Tatiana Ferreira le pareció injusta la comparación. “¿Y qué culpa tienen los Twingo? Por qué compararlos con algo tan sucio, bajo y ausente de creatividad?”, preguntó.

Seguir leyendo: