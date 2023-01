El empleo será uno de los retos principales en el 2023: ANDI

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. asegura que uno de los retos más importantes para el país será el empelo. ANDI

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) aseguró que uno de los puntos clave a tratar este para año, desde la perspectiva económica, será el empleo. El presidente de la agremiación, Bruce Mac Master, detalló que la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo será el reto para este 2023. A pesar de la baja cifra de crecimiento, el ámbito laboral será clave para lograr la previsión más alta, que sería por el orden del 2 por ciento.

La ANDI considera que al igual que el año pasado, Colombia se mantendría afectada por algunos eventos internacionales como el conflicto entre Rusia y Ucrania, la determinación de los bancos centrales (como por ejemplo el de la Reserva Federal de los Estados Unidos), entre otros factores nacionales, siendo el control de la inflación y las tasas de referencia los principales.

Desde el sector privado se busca seguir manteniendo la senda del crecimiento, que en los últimos años ha puesto al país por encima de otras referentes, lo que ha llamado la atención de los inversionistas, que ven un gran potencial. Así lo detalló Bruce Mac Master:

“En una perspectiva que cubre 15 años, Colombia se encuentra en términos de crecimiento por encima de la economía mundial, las economías avanzadas y de América Latina. Esto nos posiciona como una economía con potenciales de crecimiento, atractiva para la inversión, un activo que no podemos perder”.

Al igual que las consideraciones del gobierno nacional, la ANDI ve con buenos ojos que este año Colombia tenga previsiones de crecimiento, pues es un escenario que a nivel internacional no todos los países podrán alcanzar. No obstante, no deja de ser significativa la desaceleración, que además de retraer un poco la economía, agudizaría ciertas problemáticas que impactarán, si o si, a los ciudadanos.

Es aquí donde se hace un especial llamado a seguir muy de cerca lo que ocurra con el empleo:

“En lo social, los retos exigen acciones oportunas y rápidas. Aunque mejoró el mercado laboral, una tasa de desempleo de dos dígitos es alta, niveles de pobreza cercanos al 40% son inaceptables y falta un camino para reducir la desigualdad”.

Las reformas serán claves para los negocios, aseguró la ANDI (Colprensa - Álvaro Tavera).

Estos son los retos para la economía según la ANDI

Los industriales avalaron el aumento del salario mínimo en un 16 %, consideran que fue importante para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. A pesar de esto, piensan que el reto se trasladó a las empresas, que finalmente asumen el aumento, y que como lo aseguraban durante la Mesa de Concertación Salarial, afecta la generación del empleo.

Destacaron además que la competitividad entrará a jugar un papel crucial, y que tendrá que explotarse con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitiría que Colombia mantenga esa tendencia de crecimiento como lo ha hecho por al menos 15 años:

“La competitividad debe ser parte de la discusión. El momento es adecuado dada la revisión del plan de desarrollo que trazará la ruta de años venideros. Qué mejor oportunidad para sentar las bases para lograr un crecimiento económico alto y sostenido en el que la empresa sea generadora de dinamismo y, como lo hemos propuesto, se trace una política pública a partir de una autopista de dos carriles que avance en lo económico y en lo social”.

La ANDI espera que la nueva reforma tributaria logre garantizar la estabilidad económica. Además, enfatizan que no se pueden dejar de lado temas como el pago de la deuda externa o seguir manteniendo el atractivo para la inversión extranjera.

No menos importante, consideran muy importante la labor de la política nacional, en un año donde se presentarán varias reformas, por lo que le piden al Gobierno que mantengan abierto el diálogo con todos los sectores. Enfatizaron que estas decisiones impactarán el clima de los negocios, la confianza de los inversionistas y de los consumidores.

