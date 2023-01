Andrea, hija del presidente Petro, reveló los problemas de salud de su papá: “Puede dormir dos horas por noche”

Hija de Gustavo Petro destapa problema de salud que tiene el presidente y que pocos sabían: de qué se trata. Colprensa.

La salud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido uno de los temas que más ha dado de qué hablar desde que este llegó al poder. En las últimas horas, una de las hijas del mandatario, Andrea Petro, reveló algunos problemas cardiovasculares que estarían aquejando a su progenitor.

Los quebrantos de salud del primer mandatario han dado bastante de qué hablar debido a que, en repetidas oportunidades, han hecho que el jefe de Estado no asista a varios compromisos del Gobierno, por lo que desde diferentes sectores se le ha exigido que le explique al país cuáles son las anomalías que enfrenta.

Andrea Petro defendió a su papá de quienes lo critican por su salud. Archivo.

Pues bien, en medio de una entrevista que concedió uno de los retoños de Petro a la revista Semana, se conoció que el presidente está enfrentando problemas con el colesterol. Sin embargo, su hija aseguró que, pese a que su padre está enfrentando ese trastorno, sus médicos de cabecera lo tienen bajo observación para evitar cualquier otro percance.

“Mi papá está bien, ha tenido problemas con el colesterol, el dato lo doy de una vez. Él tiene sus médicos que le hacen un seguimiento como tiene que ser”, aseguró Andrea a la publicación bogotana.

Inclusive, reconoció que, desde mucho antes de ser jefe de Estado, Gustavo Petro siempre ha llevado una “vida muy difícil” que, inclusive, le estaría ocasionando serios problemas de insomnio. Por eso, Andrea aprovechó para enviarle un cuestionamiento a quienes critican a su papá por sus inasistencias debido a los temas de salud.

Familia presidencial: el presidente Gustavo Petro junto a la primera dama Verónica Alcocer y sus hijos Nicolás, Andrés, Andrea, Sofía y las nietas del primer mandatario. Foto: archivo.

“Él puede dormir dos horas por noche, ¿cómo pretenden que una persona no se enferme si duerme poco?”, cuestionó la hija del presidente, quien abogó por Gustavo Petro y dijo que, desde años, no tiene vacaciones e, inclusive, no puede sacar tiempo para él mismo y mucho menos para su familia. “Vive de reunión en reunión”, agregó.

La también economista aseguró que, desde que el líder del Pacto Histórico llegó a la Casa de Nariño, no ha podido compartir como quisiera con él y hasta consideró sus deseos de ser presidenta de Colombia en futuros años. Con eso, dio a conocer que su progenitor está expuesto a varios alérgenos debido a sus constantes reuniones.

“No sé cómo se mantiene, por eso, es normal que él se enferme, que haya virus en su vida porque siempre está con mucha gente”, contó Andrea, que también es especialista en Comercio Internacional.

De hecho, ante las inasistencias de Petro, que ha sido de los temas por los que más lo han criticado, la joven que hizo abuelo al presidente de la República aseguró que su papá no es el que cambia su agenda cuando su salud se ve en juego, sino son sus médicos quienes le recomiendan que “por obligación debe quedarse todo el día en la cama”, añadió Andrea.

La hija mayor de Gustavo Petro, Andrea Petro, reveló que su papá tiene colesterol y lo están tratando. Vía Instagram @andreapetro91

Eso sí, la mayor de las hijas del jefe de Estado no perdió oportunidad para recomendarle al abuelo de sus hijas, al que llama “Papá Gus”, que le baje un poco al ritmo de trabajo para que su salud no le siga jugando malas pasadas. “Él estaría todo el tiempo en todas partes, pero debe bajarle un poco al dinamismo por salud”, aconsejó Andrea.

Días atrás, el presidente Petro le reveló a Noticias RCN que, desde que se contagió de Covid-19, durante su visita a Italia en 2021, le quedó una tos que lo sigue atormentando, incluso ahora que se encarga de dirigir los destinos de la nación.

“Es una tos que no me abandonó desde los tiempos del covid”, mencionó el primer mandatario, quien admitió que se “siente débil” desde que se contagió de coronavirus. Hay que recordar que el presidente, de 62 años ya cuenta con su esquema completo de vacunación.

