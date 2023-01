Exportaciones no minero-energéticas hacia EE. UU. en 2022 registraron el valor más alto desde 2010

Del renglón NME sin duda el agro es el subsector líder por excelencia que, en lo corrido del 2022, hasta noviembre, registró exportaciones por US$ 4.173,5 millones, presentando un aumento del 32,8% al compararlo con el mismo periodo de 2021. Foto: Cortesía Mincit.

Un informe que emitió este 13 de enero la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, mostró como el sector no minero-energético colombiano siguió fortaleciendo sus flujos hacia Estados Unidos, y de hecho, en los primeros 11 meses de 2022, las ventas de este sector, entendido con la referencia de NME, se contabilizaron en US$ 7.039,2 millones, el más alto registrado desde que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas lleva el registro de exportaciones del país.

Esta cifra, además, al ser comparada con el ejercicio que se presentó en 2021, implica un crecimiento del 19,3%, puesto que hace dos años las exportaciones de este rubro fueron por el orden de US$ 5.898,1 millones.

“En un 2023 con importantes retos para el crecimiento económico, es importante impulsar el aprovechamiento de las oportunidades con Estados Unidos y a la luz del TLC vigente para que este sector siga creciendo y sea fuente de ingresos para el país, los empresarios y los trabajadores. Hay que mantener las acciones de promoción en ese mercado, el principal para los productos nacionales, para seguir impulsando las exportaciones no minero-energéticas como lo propone el Gobierno nacional”, expresó este 13 de enero María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.

Explicó que la razón por la cual 2022 tuvo este resultado, se debió a “las acciones público-privadas para llegar al mercado de Estados Unidos, ejercicio que debe mantenerse en los años siguientes. Al comparar las cifras entre enero y noviembre de 2022, con el mismo período de 2020, el incremento fue de 46,2%, ya que se registraron en US$ 4.815,1 millones y frente los niveles de 2019 el aumento fue de 58,2%”, especificó la presidenta Lacouture.

Ahora, del renglón NME sin duda el agro es el subsector líder por excelencia. En efecto, de acuerdo con en análisis presentado por AmCham, en lo corrido de 2022, hasta noviembre, se registraron exportaciones por US$ 4.173,5 millones, presentando un aumento del 32,8% al compararlo con el mismo periodo de 2021, que fue de US$ 3.142,1 millones; del 59,8% frente a los niveles de 2020 de US$ 2.611,2 millones; y del 59,7% frente al mismo escenario prepandemia de US$ 2.613,6 millones.

“Estas cifras demuestran que la relación comercial con Estados Unidos se ha fortalecido con los años y que es una relación que no tiene que ver con las tendencias políticas, sino que es una relación bilateral que busca el beneficio común y conjunto. El sector no minero energético sigue jalonando el intercambio y dentro de este el sector agrícola, el de mayor crecimiento sostenido”, aseguró Lacouture.

No obstante, hizo un llamado “importante” a mantener el fortalecimiento de la relación y continuar impulsando la productividad sectorial con políticas públicas que lo desarrollen, de tal manera que de logre el potencial de crecimiento de hasta el 250%, en la próxima década, para el agroindustrial.

“Estados Unidos es un aliado de largo tiempo y debemos continuar estrechando estos lazos. No es tiempo de mirar atrás, es momento de construir sobre lo construido”, concluyó a este respecto Lacouture.

Finalmente, las exportaciones totales hacia los Estados Unidos se registraron en US$ 13.578,5 millones, entre enero y noviembre de 2022, un crecimiento de 36,3% frente a enero y noviembre de 2021, cuando fueron de US$ 9.963,9 millones; de 69,1% frente a pandemia por el orden de US$ 8.032 millones; y de 28,8% frente el mismo tiempo de 2019 registrado en US$ 10.541,3 millones.

Productos tradicionales del agro continúan en crecimiento

Punto aparte, de acuerdo con las cifras del DANE, el café sin tostar ni descafeinar se alzó con exportaciones por el orden de US$ 1.531,6 millones en los primeros once meses del 2022 y mostró un crecimiento de 38,3% frente al mismo tiempo de 2021 cuando fueron de US$ 1.107,4 millones.

Flores y capullos frescos crecieron 39,5% alcanzando cifras por US$ 887,2 millones; rosas frescas y cortadas pasaron de US$ 259,6 millones a US$ 288,2 millones con un alza de 11%; bananos permanecieron estables en US$ 139,8 millones; extractos, esencias y concentrados de café pasaron de US$ 70,6 millones entre enero y noviembre de 2021 a US$ 138,1 millones, creciendo 95,7%.

También, pompones frescos, cortados para ramos o adornos pasaron de US$ 75,8 millones a US$ 82,1 millones y un crecimiento de 8,4%; claveles frescos por valor de US$ 64,4 millones y un incremento de 8,9%; hortensias frescas (+16,1%) y café tostado sin descafeinar molido (+52,3%).

Otros de los productos que más aportaron fueron el azúcar de caña en estado sólido (+37,9%); tilapia fresca o refrigerada (+34,2%); frutas preparadas (+16,2%); alstroemerias frescas y cortadas (+9,7%); limón Tahití fresco (+179%); aguacate hass fresco o seco (+1.286,7%); claveles miniatura frescos y cortados (+14,1%); plantas usadas para perfumería y medicina (+15,9%) y plátanos frescos (+16,7%).

Manufacturas en ascenso

Con relación a las manufacturas en ascenso, de acuerdo con AmCham las puertas, ventanas y sus marcos de aluminio se contabilizaron en US$ 413,1 millones, incrementándose 72,1%; codos, curvas y manguitos de fundición de hierro o acero pasaron de US$ 44 millones a US$ 61,7 millones, creciendo en 40,3%; acumuladores eléctricos de plomo registraron US$ 53,2 millones con un aumento de 58,5%.

También están caminando hacia arriba los neumáticos nuevos de caucho (+30%); ropa de tocador o de cocina de algodón (+24,2%); policloruro de vinilo (+11,8%); ferroníquel (+48,2%); tarjetas inteligentes (+39,2%); pantalones largos, cortos, shorts de algodón para mujeres o niñas (+5,8%); transformadores dieléctricos líquido de potencia superior a 1000 kva pero inferior o igual a 10000 kva (+101,2%); placas, hojas, películas y láminas de polímeros de cloruro de vinilo (+10,1%).

Le siguen perfiles huecos de aleaciones de aluminio (+61,8%); aparatos emisores de radiodifusión (+75,9%); sacos y bolsas de papel (+51,8%); barras de aleaciones de aluminio (+30,6%); preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (+110,8%); t-shirts y camisetas interiores de punto (+22,9%); transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10000 kva (+3,8%); suéteres, chalecos y cardigans de punto, de las demás fibras sintéticas (+69,6%); tubos de entubación o de producción del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o gas (+152,3%); ácido cítrico (+151,3%), entre otros.

