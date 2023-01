Shakira explotó de emoción y se conmovió con el apoyo de sus seguidores

Shakira conmovida con el apoyo de sus seguidores y explota de emoción por su nueva canción | @bizarrap/Instagram

Aunque para algunos Shakira no logró su cometido con la canción, debido a que no es una mujer que se caracterice por rapear, para otros de sus seguidores si cumplió las expectativas con el lanzamiento de SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 y es que no es para menos, pues la unión entre la barranquillera y el productor argentino en menos de 24 horas ya acumula más de 43 millones de reproducciones en YouTube.

Shakira agradeció el apoyo de sus seguidores con un emotivo mensaje en redes sociales La colombiana ha sido tendencia en redes sociales desde el lanzamiento de BZRP Music Sessions #53, con el que acumula millones de visualizaciones en YouTube VER NOTA

Este lanzamiento convirtió en tendencia dos de las marcas más importantes de artículos como son los relojes Casio y los carros de la marca Renault con su referencia Twingo, cuando se atrevió a hacer el comparativo entre “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

La cuenta de Twitter ShakiraStuff compartió recientemente que la colombiana sigue siendo tendencia en redes sociales con más de dos millones de tuits, número uno en Twitter tras el lanzamiento de la sesión número 53 junto al argentino Bizarrap.

Shakira recibió respuesta de marcas como Mercadolibre, Casio y Renault La colombiana mencionó a la referencia de automóviles ‘Twingo’ y relojes, para comparar el cambio que tuvo Gerard Piqué en transición a su relación con clara Chía VER NOTA

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de Shakira en su cuenta de Twitter al retuitear el mensaje acompañado de dos emoticones en el que aparece uno de ellos con la cabeza estallando y el otro, una carita de conmoción por lo que estaba ocurriendo con su tema musical y el apoyo que recibió de sus seguidores.

Shakira reaccionó a una publicación de una página de fans, en la que se mostró conmovida por el apoyo que ha recibido con su nueva canción. @shakira/Twitter

Noticia en desarrollo…

Quién es Bizarrap y sus guiños constantes a Shakira La cantante colombiana es la nueva protagonista de una colaboración con el argentino, en cuyas sesiones han participado artistas como Residente, Paulo Londra, Nathy Peluso, entre otros VER NOTA

Seguir leyendo: