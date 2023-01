Bolívar dedica canciones de Shakira a la Registraduría y a Mario Hernández

Gustavo Bolívar y Shakira | Captura de pantalla de Youtube y Colprensa

La nueva canción de la barranquillera Shakira con el argentino Bizarrap (BZRP) ha sido el tema del día desde su lanzamiento de “Music Sessions #53″, ha servido para memes y demás, incluso llegó a ser utilizado en temas políticos en Colombia.

El exsenador y posible candidato al petrismo por la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, versionó las últimas dos canciones de Shakira para hablar de la “tusa” que tienen los opositores de Gustavo Petro por las elecciones presidenciales que lo llevaron a la Casa de Nariño.

A través de Twitter, el también novelista de televisión escribió un par de estrofas para señalar las molestias de los opositores al gobierno de Gustavo Petro Urrego y por el nuevo tema de Shakira que hace referencia a su expareja catalán, Gerard Piqué.

“Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones”, fueron las palabras del exsenador para introducir las versiones de “Music Sessions #53″ y “Monotonía” a lo Gustavo Bolívar.

“Cambiaste un bolso Magni Fico de Mario Hernández por una mochila de lana de chivo”, escribió Bolívar haciendo referencia a la estrofa de “Music Sessions #53″ que dice “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

Luego señaló versionó otra estrofa de “Monotonía” escribiendo: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría”, cuando la original dice “No fue culpa tuya, tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

Tuit de Gustavo Bolívar

El último “agarrón” de Gustavo Bolívar en Twitter

La última confrontación que tuvo Gustavo Bolívar fue con el presentador y ahora representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Agmeth Escaf, gracias a unas declaraciones en la revista Semana, en las que calificó al barranquillero como una equivocación dentro de la coalición de gobierno.

“No era del proceso, en el 2018 hizo campaña por Duque, por los Char, eso no lo hace malo, aclaro que no soy sectario. Pero si hacía campaña con Duque y con Char, pues debió buscar una curul en esas toldas”, dijo Bolívar para la mencionada revista.

En respuesta, Escaf escribió en su cuenta de Twitter: “@GustavoBolivar sigue mintiendo. Yo no hice política jamás con los Char ni con Duque. No he militado NUNCA ni en Cambio Radical ni en el Centro Democrático. Así como presenté eventos de Char como alcalde, lo hice para Petro siendo alcalde de Bogotá. Ese era mi trabajo.”

Luego, el representante dijo que Bolívar lo está difamando y lo acusó de no aceptar que Miguel Ángel del Río no haya sido escogido cabeza de lista para la Cámara por el Atlántico:

“¿Qué saca @GustavoBolivar difamándome? ¿Por qué no puede superar que en el año 2021 el presidente Petro no haya querido aceptar a su amigo Miguel Ángel del Río como cabeza de lista de mi departamento? ¡Estamos en 2023, por Dios! No más cizaña, no más mentiras, señor. ¡No más!”

Luego, pidió respeto para el presidente Gustavo Petro y dijo que Bolívar es un “intocable” y que por eso ha mantenido silencio, pero que se cansó:

“Gustavo Bolívar es intocable para algunos y yo he intentado ser prudente y he mantenido silencio, pero ya me cansé. Esto es un insulto hasta para el Presidente @petrogustavo porque dan a entender que fue un inepto que se dejó meter un infiltrado traidor a su bancada. ¡Respétenlo!”.

