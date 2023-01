Ingeniero en Bogotá fue secuestrado en modalidad de falso servicio

Tres personas fueron capturadas y les imputaron los delitos de secuestro extorsivo, hurto y porte ilegal de armas. Policía Nacional.

El miércoles 11 de enero, el grupo Gaula de la Policía Nacional de Colombia informó sobre el rescate de seis personas y la captura de doce más por casos de secuestro en lo corrido de 2023. Uno de esos casos se registró en Bogotá, donde un ingeniero fue citado a un falso servicio y luego fue retenido por tres personas.

El coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula, explicó que el profesional fue citado para que cotizara un trabajo de ornamentación en el municipio aledaño de Mosquera. “Él se dirige allá, se encuentra con la persona, es intimidado con arma de fuego y en ese paraje en Mosquera lo montan a otro vehículo —su vehículo queda Mosquera— y lo conducen hasta Bogotá, al barrio Suba Lisboa”.

El oficial explicó que la comunidad notó movimientos extraños alrededor de la vivienda donde fue retenido el ingeniero, por lo que decidió contactar a las autoridades. “Cuando los delincuentes tratan de huir, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes intercepta a estas personas y es así que rescatamos al ingeniero, capturamos tres personas más, aprehendemos a un menor de edad e incautamos un arma de fuego con la cual intimidaron al señor”, añadió el coronel.

Le puede interesar: Infanticidio en Bogotá: mujer habría asesinado a su hija de cinco años y luego se quitó la vida

Aunque el ingeniero no pasó ni un día secuestrado, el director del Gaula explicó que la Policía llegó demasiado tarde para salvar a otra persona: “vamos a verificar el lugar donde querían tener en cautiverio al ingeniero y al ingresar a la vivienda, lamentablemente encontramos un cuerpo sin vida, de un señor de 67 años que era el propietario de esta vivienda”, aseguró.

Las personas capturadas fueron acusadas por los delitos de secuestro extorsivo, hurto y porte ilegal de armas, y contra ellos se dictó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Sobre los falsos servicios

El coronel Cristancho explicó que hay varias modalidades de falso servicio. Una de ellas consiste en citar en determinado lugar comerciantes, microempresarios, empleados, comerciantes independientes, que ofrecen determinado servicio. Una vez allí, los intimidan con arma de fuego y hacen exigencias monetarias a sus familias.

“Tenemos otra modalidad del falso servicio: que alguna persona lo cita a un lugar apartado donde no va a tener señal, donde no va a poder comunicarse, y a las familias los llaman y les dicen ‘tengo secuestrado a su familiar’, pero el familiar no está secuestrado: es un lugar donde no tiene señal, porque los hicieron ir para que no tuvieran contacto. Cuando la persona regresa, pues ya la familia ha pagado, creyendo que estuvo secuestrado”, añadió el director del Gaula.

Desde la Policía recomendaron comunicarse a la línea 165 en caso de que se sospeche que alguien ha solicitado un falso servicio. " Le podemos hacer asesorar y verificar si es un servicio efectivo que le están pidiendo”, anotó.

Otros casos de secuestros

El oficial se refirió a otros casos de secuestros resueltos en el comienzo de año. Uno de ellos involucró a un menor de edad que había sido dejado al cuidado de una mujer en Medellín. “Esta mujer toma el menor y comienza a deambular por Medellín, instrumentalizando al menor de edad para la mendicidad”, dijo. Finalmente, la mujer fue encontrada y capturada en el municipio de Guarne.

En la misma ciudad, un conductor y su ayudante fueron interceptados por cuatro personas, que los amordazaron y grabaron videos a sus familias para exigirles 20 millones de pesos por su liberación. Las personas fueron rescatadas y los implicados recibieron cargos por secuestro extorsivo.

En otro caso, un joven del departamento del Cesar se desplazó hasta Lebrija (Santander) para acudir a una cita con una mujer que conoció a través de las redes sociales. “Posteriormente, a la familia le envían vídeos de él amordazado y con armas de fuego, intimidándolo. Nos exigían 30 millones de pesos. Hicimos la operación, hicimos los cierres y lo rescatamos”, aseguró.

Seguir leyendo: