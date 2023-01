Ibai reacciona a la nueva canción de Shakira: “el entierro de Piqué”

El vasco, al escuchar a Shakira cantar: “te creíste que me heriste y me volviste más dura. La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, empezó a gritar diciendo: “¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad?”. Ibai/Youtube.

El popular streamer español Ibai Llanos, amigo y socio de Gerard Piqué, reaccionó y comentó en directo la nueva canción de Shakira, la BZRP Music Sessions #53, la que calificó como “el entierro de Piqué”.

“Hombre, tiene flow. Tiene rollo”, comenzó diciendo Ibai. A los pocos versos, el streamer vasco empezó a decir “no, no, no, hay mucho beef”. Vale aclarar que esta es una expresión usada, originalmente en mundo del hip hop, para referirse a indirectas entre dos personas.

El vasco, al escuchar a Shakira cantar: “te creíste que me heriste y me volviste más dura. La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, empezó a gritar diciendo: “¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad?”.

En seguida, cuando la barranquillera canta “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú”, se quedó viendo a la cámara boquiabierto.

Después de una primera escucha, el vasco reaccionó y comentó, verso por verso, la canción diciendo: “es un temazo realmente, la verdad”, a lo que añadió, recordando lo que se rumoraba en redes antes de que se publicara la BZRP Music Sessions #53 “y decíamos al principio del video, oye ¿tirará beef?”.

“Descanse en paz Gerard Piqué”, dijo Ibai, que agregó: “faltó la firma, y termina y dice, ya está, chau. Estoy flipando, os lo digo de verdad. No es por sobrerreaccionar, ni YouTube, ni ostias. Os lo digo como si fuerais mis colegas que están en el salón. He flipado. Objetivamente, es que está guapo. Es verdad que no es comercial, rollo: quéeedate, porque esto es darle a una persona ostias, pum, pam, pim”

Ante el primer verso de la canción, cuando Shakira dice: “tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu perdón versión”, el streamer español dijo: “bueno, poco que decir aquí. En resumen, sabéis esos tiktokers de música que te analizan las barras de Eladio Carrión, bueno, yo hago lo mismo: en resumen, aquí le ha llamado “puto, mierdas””.

En seguida, ante el verso: “Una loba como yo, no está pa’ novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, Ibai insiste en su interpretación: “aquí le ha llamado mierdas, también. Sabéis que Shakira le saca a Piqué, creo que 10, 11 años. Por es le llama novato”.

Sobre que la canción está plagada de indirectas, como al parecer le dijo uno de sus espectadores, Ibai aclaró que en esta canción no hay indirectas, sino que todas son directas:

“Las indirectas son indirectas, lo que no es una indirecta es que yo te diga: Antonio, hijoputa. Esa es una directa. Acá hay directa, tal cual”.

Cuando entra la sección más rápida de la canción, en la que Shakira rapea un poco, Ibai comentó que, como se esperaba, la barranquillera usaría el apellido de Piqué para armar juegos de palabras en sus rimas.

Al revisar la canción y llegar al momento en el que Shakira habla de que le dejó la suegra de vecina y los líos con el fisco español, y que termina con la barranquillera diciendo: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, Ibai dice: “el chiclín de dinero que le mete Bizarrap también queda muy guapo. Frasón, hay que decirlo”.

Al llegar al momento en que dice “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, el vasco dice “madre de Dios y de mi vida. Oye, ¿vosotros creéis que tirará beef? Primera frase: me cago en toda tu puta madre, asqueroso”.

Después de reírse, Ibai dice “alguna ligera indirecta... la ligera indirecta: hola, buenas tardes, me cago en toda tu puta madre asqueroso”.

Al escuchar “yo valgo por dos de veintidós” y cuando dice que “cambiaste un Ferrari por un Twingo, el streamer español, otra vez sorprendido dice: “madre de Dios y de mi vida y de mi corazón”.

Uno de los momentos más graciosos es cuando Shakira habla del mucho gimnasio, ya que para Ibai eso no tiene sentido, porque según él, Piqué ha pisado menos veces un gimnasio que él, haciendo alusión a su sobrepeso.

“Es verdad que esta frase de Shakira yo no la entiendo, Piqué no ha pisado un gimnasio en su puta vida. O sea, toda la canción, lo entiendo y reparte ostias, pero es verdad que este hijoputa lo ha pisado menos que yo”.

Al finalizar Ibai confiesa: “estoy impactado, no lo digo ya como tema en sí, que ya cada uno tal. Yo estoy flipando, yo no me lo esperaba así”. También, durante su transmisión en directo, el streamer también tuvo tiempo para comentar en el video en YouTube: “Viva la vida”.

A continuación se puede ver completo la reacción del streamer español:

