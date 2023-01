Duván Vergara se mostró optimista luego de ser inicialista con Monterrey en la derrota ante River Plate

Duván Vergara regresó a las canchas tras 11 meses y 14 días sin jugar. Monterrey

Luego de sufrir una grave lesión de ligamentos en una de sus rodillas, Duván Vergara volvió a jugar un partido con su equipo el Monterrey el 7 de enero. El ex América de Cali estuvo casi un año por fuera de las canchas dado que en octubre de 2022 tuvo una recaída por lo que su recuperación se postergó unos meses más.

El jugador de 26 años disputó 20 minutos en la derrota de su escuadra por la jornada 1 de la Liga MX ante las Chivas de Guadalajara, que se impusieron con un tanto de Alexis Vega. El nacido en Montería (Córdoba) tuvo una calificación de 6,6 de acuerdo con los registros de 365 Scores.

Así mismo, Duvan Vergara fue de la partida en el partido amistoso que Monterrey sostuvo con River Plate el 10 de enero en Q2 Stadium de Texas, Estados Unidos. En los 61 minutos en cancha el atacante colombiano recibió una puntuación de 6,7 con el 76% de pases completados.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Duván Vergara colgó un video en el que se puede apreciar su regresó a la actividad tras 11 meses y 14 días. La publicación, que fue un post compartido con el Monterrey, tiene más de 40 mil likes. “De aquí para adelante, ¡ni un paso atrás!”.

El delantero colombiano volvió a jugar con su equipo luego de 11 meses y 14 días. Tomado de @duvanvergara11

En el clip se escucha la voz de fondo de Vergara que dice lo siguiente: “No fue fácil, fueron días muy duros que me tocaron pasar, pero pudieron más las ganas y el deseo de volver. Agradecido con Dios que me permitió nuevamente después de tanto tiempo jugar y estar en el estadio con la gente en el estadio y sentir el cariño de ellos. Cuando entré en el estadio y salió en la pantalla mi nombre, porque de verdad estaba pendiente a cada pequeña cosa, después de tanto quería sentir cada cosa; me lo imaginé así. Ahora aquí para adelante, ni un paso atrás; agradecido con la hinchada”.

Una vez finalizado el encuentro ante el Millonario en territorio estadounidense, Duván Vergara concedió declaraciones para el portal mexicano POSTADeportes, en el que remarcó la importancia de ir sumando minutos que le permitan retomar su nivel. “Lo importante es que estoy sumando y esperemos estar a tope para aportarle al equipo (…) en el primer encuentro siento que el equipo hizo un excelente partido, no metimos los goles, y al final gana es que le más mete”.

“Tenemos que ganar, tenemos que sumar, porque los resultados hablan por sí solos, lo importante es que el equipo tiene las ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Los partidos de preparación son serios, pero tenemos que enfocarnos en la liga ya, recuperar esos puntos que perdimos en casa y sumar”

La próxima salida de Monterrey será ante Cruz Azul el sábado 14 de enero por la segunda fecha de la Liga MX en condición de visitante. Desde que llegó a Rayados a mediados de 2021 procedente del América de Cali, Duván Vergara ha disputado 25 partidos con un saldo de seis goles y una asistencia.

