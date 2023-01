“Pibe” Valderrama hizo un pedido a Juan Fernando Quintero a horas de cerrar su fichaje con Junior

El exjugador de selección Colombia se unió al coro de voces que piden al Juanfer. Tomado de Redes sociales

La transferencia de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla se ha convertido en una auténtica novela dado el alto costo que implicaría para el conjunto Rojiblanco fichar al volante de 29 años que jugó el último año para River Plate, en el que no pudo continuar por temas económicos pese a la intención de ambas partes por renovar.

De momento, Juanfer Quintero ha estado muy activo en las redes sociales con publicaciones que han dado indicios de su deseo por vestir loa camisera del Junior de Barranquilla. Así mismo, el Nalgón, le ha dado like a varias interacciones de los usuarios que han estado relacionadas con el cuadro Tiburón, lo que tiene ilusionados a los hinchas.

Recientemente, el futbolista publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de Carlos el Pibe Valderrama en la que aparece con la camiseta del Junior de Barranquilla. El trino de Quintero va acompañado por la siguiente frase: “EL PAPÁ”. Rápidamente, la imagen se hizo viral y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

El jugador sigue dando señales de querer jugar en el Junior de Barranquilla. Tomado de @juanferquinte10

Para sorpresa de muchos, el protagonista de la icónica foto también se unió al llamado para que Juan Fernando Quintero fiche por el Junior de Barranquilla, lo que convertiría al exPorto en la contratación más cara en la historia del fútbol colombiano. “Crack te estamos esperando un abrazo Crack todo bien todo bien Crack”.

El Mono le pidió al Quintero que fiche por el Junior de Barranquilla. Tomado de @juanferquinte10

Según la información que manejan desde la Arenosa, tanto el jugador como el club tienen casi todo acordado, sin embargo, aún restan detalles en cuanto a la forma de pagos para que Juan Fernando Quintero estampe su firma y sea el flamante refuerzo del Junior de Barranquilla.

No obstante, el periodista de Blu Radio Fabio Poveda da fe de que la llegada de Quintero al cuadro Currambero es muy complicada debido a que los números no cuadran en la cúpula de los Char. “Una fuente de @JOSEHUGOILLERA le confirma lo que informamos ayer. “Eso no va”. Obviamente que esto puede cambiar, pero ahora mismo está así”.

Los números, el principal problema para cerrar la contratación de Quintero. Tomado de @FabioPovedaRuiz

En la misma red social, el experimentado comunicador añadió: “Hugo Illera cuenta en @DIARIODEPORTES más detalles de la #JuanFernovela. Ojalá hoy pueda cambiar todo y haya consenso, pero tal como lo manifestamos anoche, a esta hora no va. Repito, ojalá cambie la situación para ver a Juanfer en Junior”.

De hecho Poveda recordó cuando el Junior fichó al Giovanni Hernández en 2008: “Esta #JuanFernovela se me parece tanto a la que vivimos con la contratación de Gio Hernández. Estaba caído todo y cuando ya estaba llegando al aeropuerto para irse de Bquilla, lo llamaron para que regresara. ¡Luego nos dio 2 estrellas!! Ojalá esta novela tenga el mismo final feliz”.

Arturo Reyes, entrenador del Tiburón se refirió en su momento a la posibilidad de dirigir al Juanfer: “Es un tema que surgió hace unos días y se viene tocando por los directivos, ellos están tomando decisiones, haciendo sus cuentas y estamos esperando en las próximas horas que se tome una decisión para tranquilidad, tanto de Juan Fernando como de nosotros. Varias veces hemos hablado. Me dijo que tiene muchas ganas, que no se imaginó nunca ese recibimiento, ese movimiento que había en la ciudad”.

