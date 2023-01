“Descanse en paz Gerard Piqué”: la increíble reacción de Ibai Llanos tras escuchar la nueva canción de Shakira contra el ex futbolista

El youtuber español y socio del ex futbolista enloqueció al oír el tema que grabó la cantante colombiana con Bizarrap

El productor argentino Bizarrap estrenó la “Bzrp. Music Session #53″ junto a la estrella mundial Shakira. Los protagonistas habían sorprendido un día antes desde sus cuentas de Instagram para confirmar oficialmente la inminente llegada de esta canción que aunque no lo menciona, va dirigida a la ex pareja de la cantante, Gerard Piqué.

La colombiana apeló a la descarga confesional para escribir sus partes. “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, canta Shakira. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, continúa con un claro juego de palabras en relación a Piqué. Y también hubo un dardo hacia Clara Chía, la actual pareja del ex futbolista: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

Ibai Llanos, socio del ex futbolista del Barcelona, reaccionó en su canal de twitch y el video también se volvió viral. “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue la parte que más enloqueció al streamer. “Descanse en paz Gerard Piqué”, cerró luego de varios momentos épicos en la que se lo ve sorprenderse por las indirectas de Shakira.

El conductor e influencer español también se detuvo en una parte en la que la cantante colombiana se refiere a las sesiones de gimnasio que realiza Piqué y bromeó: “Esto en verdad que no lo entiendo. Porque no ha pisado un gimnasio en su p.. vida. Toda la canción lo entiendo y reparte hostias, pero es verdad que este hijo de p.. lo que es un gimnasio lo ha pisado menos que yo”.

El último emprendimiento que lanzaron como socios Ibai Llanos y Gerard Piqué fue la Kings League, un innovador torneo de fútbol 7 con reglas alocadas y cifras que le dan batalla a La Liga de España. El ex futbolista del Barcelona y el streamer organizaron una competencia diferente a la tradicional para mantener atrapada a la audiencia. En este torneo, el Kun Agüero tiene su equipo y Javier Saviola, Joan Capdevila e Ibai Gómez participaron como jugadores invitados.

Desde la misma productora Kosmos, la dupla Piqué-Llanos ya habían incursionado en otras ideas existosas como el Mundial de globos y La Velada, jornadas de boxeo con protagonistas heterodoxos, en muchos casos con poco o nulo pasado en el deporte de los guantes.

Ibai Llanos y Gerard Piqué

El éxito de Bizarrap.

Con la premisa de evocar musicalmente a la década de los ochentas, Bizarrap apeló a su artillería de sintetizadores para crear esta pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico. Junto a Shakira estrenaron también un video oficial que mantiene la línea estética de las “Bzrp Music Sessions” con el productor sentado frente a la computadora y su invitado cantando a cámara en el icónico estudio doméstico.

El productor musical viene de cerrar el 2020 como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo. En la Argentina, Spotify reveló que el género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes a nivel mundial, y él con su “Session #52″ junto al español Quevedo fue la que más reproducciones registró en el país.

Bizarrap presenció el último Mundial de Qatar logrado por Argentina

En tanto, la compositora y cantante Shakira lanzará este año su duodécimo álbum de estudio “Monotonía”, que ya tuvo dos anticipos (“Te felicito” y el que da título al disco que la reúne con el puertorriqueño Ozuna y se conoció el 19 de octubre pasado). Esta canción también contiene frases direccionadas hacia su ex pareja Piqué con quien convivió más de diez años hasta su escandalosa separación.

