Sofía Avendaño denuncia ataque transfóbico en Cartagena: le dieron trago con vidrios

La modelo de 32 años es recordada por haber sido ‘Mister Colombia’ y ‘Mister Latinoamérica’ antes de realizar su transición. @sofiiamodel__

En grave estado de salud se encuentra la modelo trans, Sofía Avendaño, luego de que sufriera un presunto ataque transfóbico en la ciudad de Cartagena. Según se ha conocido, a la famosa le dieron un trago que contenía pedazos de vidrio, situación que por poco le cuesta la vida.

La situación la compartió la misma modelo a través de su cuenta de Instagram, revelando desde la clínica donde permanece lo que había sucedido. En esas publicaciones comentó que se encontraba en un bar de Cartagena realizando una presentación, ya que ella también se desempeña como Dj en fiestas privadas y demás, y cuando bajó del escenario pidió champaña para brindar con unos amigos.

“Me encontraba trabajando acá en Cartagena, al terminar me bajé a tomarme fotos con los seguidores. Luego me hice en otra parte del bar y pedí con mis amigos una champaña. Nos dieron cuatro copas y a mi copa le hacía falta un pedazo”, reveló la modelo trans, recordada por haber sido ‘Mister Colombia’ y ‘Mister Latinoamérica’ antes de realizar su transición.

La recomendación de Sofía Avendaño tras sufrir presunto ataque transfóbico. @sofiiamodel__

En ese momento, según detalló la modelo, ella no le prestó atención al pedazo de vidrio que le faltaba a la copa y se tomó el trago completo porque tenía mucha sed luego de su presentación sobre el escenario. La preocupación vino después, cuando se empezó a sentir mal y notaba que algo le estaba lastimando su garganta, entonces sospechó del vidrio de la copa.

Para Avendaño esto se trató de un ataque contra ella porque el vidrio que le faltaba a la copa parecía haber sido retirado momentos previos. “Muy estratégicamente le faltaba en la mitad del palo. No fue ni que se cayó o que estuviera picada, le faltaba ese pedazo. En ese momento no sabíamos si yo me lo había tomado o no”.

Ante la preocupación, ella y uno de sus amigos fueron hasta el baño, allí notaron que la modelo estaba “botando sangre por la boca”. Para ese momento la modelo resaltó que era obvio que tenía los pedazos de vidrio en su interior, pero que aparte de la sangre en su boca le empezó a dar vómito, “vomité sangre y cada vez que toso sale sangre”.

“Estoy tratando de mantener la calma porque no me gusta hacer show. Pero la verdad es que me duele mucho, siento el dolor en el pecho, he vomitado sangre y cada que toso me salen pintas de sangre; siento como si tuviera una espina, es obvio que el vidrio está ahí”, relató la famosa.

Rápidamente la modelo fue a buscar ayuda en centros médicos, hasta que finalmente en uno de ellos lograron hacerle una radiografía en la que identificaron que el vidrio estaba en su esófago. En ese momento, para Sofía solo quedaban dos opciones para retirar el vidrio, una endoscopia o una cirugía; pero la situación cambió rápidamente.

En una historia que público horas más tarde informó a sus seguidores que el vidrio había llegado a su estómago, lo que cambiaba por completo los planes de los médicos y que como ella quería evitar la cirugía, estaría bajo revisión hasta que el elemento saliera de su cuerpo naturalmente.

Sofía Avendaño permanece bajo observación médica hasta que los vidrios salgan de su cuerpo naturalmente. @sofiiamodel__

“La endoscopia para extracción vía anestesia general no se logró, ya los vidrios llegaron al estómago. Debo estar en observación por 24 horas bajo sedación y confiar en que el objeto extraño siga su conducto y lo pueda expulsar”, señaló detallando que lo hacía así para evitar los riesgos de una cirugía abierta.

Tras esta situación, la famosa modelo envió una reflexión a sus seguidores para que estén al pendiente de los tragos que toman y reciben en lugares públicos sin saber las malas intenciones que otras personas pueden tener contra ellos.

