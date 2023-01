Gustavo Petro anuncia que comprarán tierras para los más de 700 damnificados del derrumbe en Cauca

Petro anunció que Gobierno comprará tierras para los más de 700 damnificados del derrumbe en Cauca. (Presidencia de la República)

El presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas a corto y largo plazo para atender a la población afectada por el derrumbe en Rosas, Cauca, que taponó la vía Panamericana y dejó más de 700 afectados. Entre las estrategias que implementará el Gobierno nacional estará la compra de tierras cercanas a la zona del deslizamiento para reubicar la población.

“Habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar lejos de la placa tectónica una nueva vía de unos 70 kilómetros”, explicó el jefe de Estado en su intervención. Ese plan permitiría que haya una mejor movilidad en Suramericana y en los departamentos ubicados al sur y el centro de Colombia. “Así que habrá un plan para comprar haciendas cercanas, ojalá a la zona, que nos permita reubicar la población”, agregó.

Petro señaló que con la medida la población sería recompensada “con más tierras de las que tenían hoy”. Prácticamente, contarían con media hectárea por familia, que sería utilizada para “producir alimentos con ayuda del Estado y a lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan”.

Es importante destacar que esa declaración no la hizo desde Rosas, Cauca, a pesar de que intentó llegar al lugar de la tragedia. El líder progresista tenía una amplia agenda en Chile; sin embargo, tras conocer la emergencia, decidió cancelarla y viajar a Colombia para sostener un encuentro con las comunidades afectadas.

“Por razones climáticas, el avión no pudo aterrizar en Popayán. Ahora me encuentro en Cali”, sostuvo el líder natural del Pacto Histórico y aseguró que, aun así, la reunión con la comunidad no se cancelará. “Apenas tengamos opciones climáticas aceptables lo haremos. Esperamos prontamente reunirnos con la comunidad en el sitio de la tragedia”.

Los damnificados por el derrumbe

El primer mandatario resaltó que la población no puede volver al mismo sitio del derrumbe, teniendo en cuenta la plata tectónica sobre la que está la zona. “Hoy podemos decir que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) logró evitar una tragedia”, precisó Petro en una declaración a la prensa y explicó que la entidad logró evacuar a las familias previo al desastre, por lo que “no hay muertos debido a esta circunstancia”.

El jefe de Estado detalló que actualmente hay 164 familias en albergues y 64 casas que están completamente destruidas. “Toda la zona tiene más de 700 personas damnificadas”, puntualizó y recordó que el derrumbe provocó la pérdida de más de 500 metros de banca de la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.

Por otro lado, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) se reunieron el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; el alcalde de Rosas, José Campo Osorio; el gobernador de Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, junto con miembros de la Ungrd.

Al respecto, el gobernador de Cauca destacó la labor que ha tenido el alcalde de Rosas. “Ha hecho todo lo preventivo para evacuar a las comunidades que en este momento se encuentran en sitios de albergue donde vamos a pasar a visitarlos”, comentó Larrahondo y manifestó que la entrega de ayudas humanitarias será con el apoyo del Gobierno nacional y las autoridades departamentales.

