Derrumbe en Rosas, Cauca: por razones climáticas, Gustavo Petro no pudo llegar dialogar con las comunidades afectadas

El presidente Gustavo Petro no ha podido viajar hasta el municipio Rosas, en Cauca, zona del derrumbe que dejó cientos de familias damnificadas y el cierre de la Vía Panamericana. Presidencia de la República

“Por razones climáticas el avión no pudo aterrizar en Popayán. Ahora me encuentro en Cali, no pudimos, por tanto, tener la reunión que había sido convocada con la comunidad afectada por el derrumbe”. Así se manifestó el presidente Gustavo Petro sobre la visita que tenía programada para el martes 10 de enero en el municipio Rosas, Cauca, luego del derrumbe generado en esa zona que provocó el cierre de la Vía Panamericana y dejó cientos de familias damnificadas.

De acuerdo con la agenda del jefe de Estado, este canceló el resto de su agenda en Chile para viajar a Colombia y sostener un encuentro con las comunidades afectadas por el derrumbe. Sin embargo, no se definió si iba a llegar a dicha reunión.

Más allá de la imposibilidad para viajar, Petro aseguró que “apenas tengamos opciones climáticas aceptables”, viajará hasta la zona del desastre. Asimismo, dio a conocer que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres —UNGRD— “logró evitar una tragedia porque la previó”.

En desarrollo...

Seguir leyendo: