Gerard Piqué y Shakira: con confuso trino el exfutbolista habría respondido al lanzamiento de la cantante

La contundente respuesta que habría enviado Gerard Piqué a Shakira, tras ser centro de inspiración para sus canciones.

A pocas horas de que se estrene el nuevo sencillo de Shakira en compañía de Bizarrap, de la que los internautas afirman que se trataría de una nueva indirecta para el Gerard Piqué, el catalán compartió el revelador trino que algunos consideraron una indirecta bastante directa para la colombiana. Se trata de cuatro emojis en los que dejó claro que no le hace gracia, para nada, ser el motivo por el que la artista compone sus nuevas canciones.

Y es que según mencionan algunos medios españoles, alguien le habría informado al exintegrante del Barça que él sería el protagonista del nuevo lanzamiento musical y esta no será la última vez que se vea a Piqué como el principal objetivo de las letras que componga la barranquillera.

Según la cuenta @sippinmycorona, un párrafo diría: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

Gerard Piqué dejó confuso trino en su Twitter con el que demostraría que no le gusta ser el centro de inspiración de Shakira. @3gerardpique/Twitter

Le puede interesar: Shakira y Bizarrap confirmaron oficialmente el lanzamiento de su nueva canción

El trino está compuesto por una carpa de circo, un caballo de carrusel, un payaso y una rueda de la fortuna, lo que para los internautas habría significado “todo un circo” esta nueva composición de la colombiana, luego de la ruptura y los diferentes momentos que marcaron los encuentro con los abogados para definir la custodia de sus hijos Milan y Sasha.

Cómo fue el primer encuentro de 2023 entre Shakira y Piqué

Las aguas se habían calmado durante diciembre, mes en el que los niños pasaron las fiestas de fin de año con su padre y el día de Navidad junto a Shakira, que dio a conocer su encuentro a través de una fotografía en los Emiratos Árabes, vestidos completamente de blanco y sosteniendo un ave en sus brazos con un emotivo mensaje.

Le puede interesar: Shakira prepara un nuevo dardo contra Gerard Piqué: “Una loba... no está pa’ tipos como tú”

Sin embargo, el más reciente encuentro entre la cantante y Gerard Piqué se produjo el sábado 7 de enero, cuando Milan se encontró con su equipo de béisbol y participó junto a su padre de una transmisión en la presentación Kings League, el nuevo proyecto de eSports del catalán en su canal de Twitch, lo que motivó la furia de la cantante al no ser consultada por la exposición. En un video que allí se mostró, como Shakira alienta al pequeño acompañada de su otro hijo Sasha, su hermano Tonino y su madre Nidia Ripoll.

En las fotografías del encuentro, además, se ve que tanto la barranquillera como su expareja, no se encontraron en ningún momento y tampoco hubo un intento mínimo de verse a la cara, ya que Shakira se ubicó en uno de los extremos del grupo y Piqué se veía en la parte de atrás acompañado de otros streamers. Asimismo, durante el partido la intérprete de Te Felicito y Monotonía se mantuvo en una de las tribunas cerca de Milan y el zaguero blaugrana, se sentó en otro punto distante de la cantante.

Seguir leyendo: