“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, filtran posible letra de la nueva canción de Shakira

Bizarrap y Shakira confirmaron su colaboración musical. Tomada de Instagram @shakira

A pocas hora de que salga a la luz el nuevo sencillo de Shakira, esta vez en colaboración con el productor argentino Bizarrap, las especulaciones en redes sociales no se detienen, más cuando en Miami, en los últimos días, se ha visto una avioneta sobrevolando la ciudad con una pancarta que se leía: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” con la fecha “11/01/23″.

Para muchos fanáticos de la cantante barranquillera, la pancarta tenía destinatario y nombre propio: Gerard Piqué, la expareja de Shakira. Esto no hizo sino encender las redes sociales en donde circula parte de la que sería el explosivo nuevo sencillo, que vendría a tomar el relevo después de Monotonía.

Según el usuario de Twitter @sippinmycorona, la nueva canción de barranquillera tendría explosivas referencias a Piqué. A continuación se puede leer algunos de los posibles versos del nuevo sencillo de Shakira:

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Estos serían algunos de los versos de la nueva canción de Shakira. Twitter.

Por ahora, son solo rumores y filtraciones que no han sido ni confirmadas ni negadas. La canción se estrenará el 11 de enero.

En desarrollo...

