Daniela Ospina

Daniela Ospina hizo reír a varios de sus seguidores con un video que publicó en Instagram donde tuvo como protagonista a la mujer que la trajo al mundo. La modelo registró a su madre saliendo del supermercado, cuando su mamá empuja un carro que contenía varias bolsas tanto en la parte de arriba como en la de abajo.

Luego, Daniela editó el clip para hacer un montaje con un audio que dice: “El ahorro es una virtud basada en la previsión que consiste en evitar un gasto superfluo”.

Daniela Ospina expuso curioso detalle sobre su madre

Pero esto no fue todo, para hacer la situación todavía más divertida, la empresaria escribió en la leyenda de la publicación: “Mi mamá cuando me dice que la deje en el supermercado, que solo necesita comprar tomaticos”.

De esta manera, al parecer, la empresaria expuso una de las facetas desconocidas de su madre: planear comprar poco, pero salir con mucho, al menos en cuanto a supermercados se refiere.

Por otro lado, al ver entre los comentarios de la publicación, varias fueron las figuras públicas que reaccionaron con risas ante el video de Daniela Ospina, entre ellas su cuñada Jesica Sterling y hasta la hermana de James Rodríguez, su exesposo, Juana Valentina Restrepo.

Daniela Ospina expuso curioso detalle sobre su madre.

Por otro lado, vale recordar que Daniela Ospina también es administradora de empresas, pero aunque es amante del deporte y también se ha hecho una imagen como modelo, una de sus aspiraciones fue la de desempeñarse como profesora, cosa que reveló anteriormente en sus redes sociales.

Daniela Ospina revela lo que estudió en la universidad y a qué más le hubiera gustado dedicarse.

El despiste de Daniela Ospina con su vestuario que provocó risas en su madre:

A cualquier persona en el mundo le puede pasar que en medio de la distracción, por el motivo que sea, tenga algunas fallas en su vestuario al salir, como por ejemplo lo que le ocurrió a Daniela Ospina: usar un tenis diferente en cada pie. La antioqueña quiso dar cuenta de su despiste compartiendo la jocosa anécdota por medio de sus Historias en Instagram. De este modo, estando en compañía de su hija Salomé y su madre Lucía, expresó:

“Les cuento que salí súper glamurosa ... y cuando me miré al espejo, que me iba a tomar una foto -ya estábamos afuera, me tocaba devolverme y no lo iba a hacer por eso- me di cuenta de este fallo”, enseguida, Ospina enfocó sus pies y concluyó: “Y el problema es que no me di cuenta cuando me los puse, me di cuenta ¡ya en la calle!”. Y, ante la distracción que tuvo, su madre no paraba de reír. Aquí el video completo:

El despiste de Daniela Ospina con su vestuario que provocó risas en su madre

