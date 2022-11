Daniela Ospina recordó el momento que más la ha marcado en su vida: “Me dejó con un corazón más frágil”

Daniela Ospina, empresaria colombiana. Foto: Instsagram @daniela_ospina5

A medida que pasan los años, cada persona en el mundo va reuniendo diferentes situaciones en su vida que lo pueden marcar tanto para bien como para mal. Recuerdos que hacen sentir nostalgia, felicidad, dolor, ausencia, arrepentimiento, añoranza, satisfacción, etcétera. En el caso de Daniela Ospina, por ejemplo, uno de los momentos por los que se ha sentido más marcada ha sido el proceso de la enfermedad y fallecimiento de su padre, Hernán Ospina, quien murió en el año 2019.

La empresaria antioqueña puso este tema sobre la mesa después de de abrir la ventana de preguntas desde sus Historias de Intragram y, entre los interrogantes recibidos, hubo uno que decía: “¿Qué es lo que más te ha marcado en tu vida?”; enseguida, la paisa tuvo muy clara en su mente la respueta, y tras publicar una fotografía en la que se le veía reposar en una camilla al lado de la de su padre, escribió sobre la imagen:

“Este momento, este proceso... es el que más me ha marcado mi vida, me dejó con un corazón más frágil, me dejó con dolor, pero sin duda alguna, me dejó con una resposabilidad mayor”, fueron las primeras palabras de la paisa sobre el tema.

Posteriormente, destacó que el amor por su padre trasciende hasta el cielo: “El amor es tan lindo que hasta puede trascender.... y hoy es de aquí hasta el cielo”.

Daniela Ospina recuerda el momento de su vida que más la ha marcado. Foto: Instagram

No sobra recordar que, el padre de Daniela y David Ospina (futbolista) batalló contra el cáncer hasta morir en julio de 2019 en la ciudad de Medellín. La empresaria ha aprovechado cada momento para recordar a su progenitor, por ejemplo, para diciembre de 2021 escribió en su cuenta de Instagram:

“La navidad siempre será una epoca difícil para quienes no tenemos la familia completa, es tiempo de extrañar, de nostalgia y de amor infinito... por eso deseo que tú no pierdas nunca el tiempo, valores a los que amas, abraces siempre y puedas tener a los tuyos, juntos, vivos y saludables por muchos años más”.

Daniela Ospina revela lo que estudió en la universidad y a qué más le hubiera gustado dedicarse:

Daniela Ospina ha dado muestra de ser muy fan de activar la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram para estar en contacto frecuente con sus seguidores, dando respuesta a sus múltiples inquietudes. De esta forma, constantemente se están conociendo detalles sobre la vida pública y privada de las celebridades, puesto que muchas veces hacen revelaciones, entregan datos curiosos sobre sí mismos, hablan de temas que generalmente no tocan entrevistas con la prensa, entre otras cosas.

Recientemente, por ejemplo, la empresaria antioqueña recibió la siguiente pregunta de parte de uno de los tantos usuarios que la siguen en Instagram: “Dani, ¿qué estudiaste en la universidad o qué te hubiera gustado estudiar?”. Vale mencionar que, sobre Ospina se conoce su carrera deportiva en el voleibol y su faceta como empresaria, en la cual ha estado enfocada durante los últimos años. Empero, entre sus seguidores es posible que haya algunos que no sepan que la antioqueña estudió administración de empresas y que, además, uno de sus sueños era convertirse en profesora.

Aquí lo compartido por la empresaria antioqueña:

Daniela Ospina revela lo que estudió en la universidad y a qué más le hubiera gustado dedicarse. Foto: Instagram

