Video | La actriz Angely Gaviria, de ‘Siempre Bruja’, puso su cevichería en Cartagena

Angely Gaviria interpretó a 'Carmen Eguiluz' en la famosa serie de Netflix que narra la vida de una bruja quemada en el siglo XVII que termina atrapada en el siglo XXI

La famosa actriz de 26 años de edad, Angely Gaviria, fue encontrada por un influenciador que crea contenido gastronómico mientras atendía un restaurante de ceviche en Cartagena llamado ‘Mar Picao’.

Internautas que la recuerdan por su protagónico en la serie de Netflix, ‘Siembre Bruja’, o producciones nacionales como ‘Pambelé', ‘Los Morales’ y ‘Niche’ aplaudieron que a tan temprana edad la actriz se convirtiera en una emprendedora en Cartagena y se mostrara con felicidad y orgullo en su local.

“¿Qué te dice la gente que te reconoce por las series?”, le preguntó a la famosa cartagenera el creador de contenido Edd Cabarcas que llegó hasta el sitio para probar el nuevo negocio de ceviche que se abrió recientemente en la ciudad. Angely le respondió que en los pocos días que lleva con su negocio ha recibido comentarios positivos por parte de las personas, que además disfrutan que sea ella misma la que prepara el plato y lo lleva a la mesa.

“En realidad a la gente le gusta ... A mí esto no me da pena. He escuchado a muchas personas que creen que porque uno hace proyectos de televisión yo debería tener un gran negocio o una gran empresa, pero pues lastimosamente a veces los recursos no nos dan”, señaló Gaviria en el video.

La protagonista de la serie de Netflix 'Siempre Bruja' fue encontrada por un tiktoker en su negocio en La Heroica

En la grabación publicada por el influencer gastronómico se puede ver que mientras le cuenta detalles de su proyecto, la actriz le va preparando su plato en la barra. Angely Gaviria Zurita se recoge el cabello y usa guantes, mientras empieza a mezclar los aliños críticos y las carnes marinadas que utilizará para su preparación, el cual señaló que era la especialidad de la casa y por eso lleva el mismo nombre del lugar, Mar Picao.

La actriz describió que su receta llevaba camarones, salsa rosada, entre otros ingredientes para tener el sabor característico que espera los comensales destaquen de su negocio. Por otro lado, Gaviria señaló que actualmente “siento que he sido fuente de inspiración y trabajo cada día por ello. No he recibido ningún comentario sobre qué hago vendiendo esto si soy actriz, todo lo contrario, a la gente le gusta lo que hago”.

Agregó que la idea del negocio estaba desde hace tiempo en su cabeza y cuando tuvo los recursos para montar el lugar inició el proyecto; pero que este emprendimiento de su parte no se debe a que la actuación no le haya funcionado, sino a un deseo propio de no depender solo de ese trabajo. “Gracias a los proyectos en televisión yo pude construir mi casa propia en Cartagena, yo viví siete años en Bogotá”, destacó Angely.

En su perfil de Instagram, donde la actriz cuenta con más de 93 mil seguidores, ella reveló cómo fue el proceso de construcción de su local ‘Mar Picao’ para que quedara tal y como ella lo quería. Reveló que fue hasta la zona del barrio El Pozón, pues allí encontraría los materiales más baratos.

La joven emprendedora mostró en sus redes sociales el proceso y concepto de construcción de su negocio

“Un sueño hecho realidad. Te invito a conocer mi nuevo proyecto llamado Mar Picao”, escribió la famosa en la descripción de su publicación y recibió el apoyo de admiradores y colegas.

En su video se ve que en el concepto del negocio de la actriz se prioriza la madera, a través de la cual se introdujeron luces, plantas artificiales y, por su puesto, el nombre del lugar en luces led. Hay varias meses para los clientes y una barra en la que ella atiende y prepara los platos. En su publicación famosos como Mauro Castillo y Laura Archbold comentaron sus felicitaciones y prometieron asistir pronto a su local.

