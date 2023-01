Las 7 grandes revelaciones de Gustavo Bolívar: Análisis de Infobae

El senador del Pacto Histórico respondió a los comentarios hechos sobre las supuestas exigencias de Petro para viajar a Sabanalarga. Foto: Senado (Twitter)

El exsenador y novelista Gustavo Bolívar ofreció una reveladora entrevista para Revista Semana, en la que dio a conocer algunos de los descubrimientos que habría realizado durante su paso por el Congreso, y que, de ser ciertos, acabarían con la reputación y trayectoria de los rostros de la política señalados.

Aunque no todo lo que dijo fue malo, pocos son los nombres en la lista de los que, según él, podrían salvarse de estar implicados en delitos graves al interior de las altas esferas de la política.

Y otros, a pesar de no tener conductas reprochables, simplemente, no estarían preparados para el cargo que desempeñan o, peor aún, el tan anhelado cambio de rumbo, que los miembros del Pacto Histórico le prometieron al país en campaña.

¿Cuáles son las grandes revelaciones que anunció durante su charla con la publicación colombiana?

1. Habría una red de trata de personas al interior del Congreso

Una de las declaraciones que más problemas le ha traído, fue la de una supuesta red de trata de personas al interior del Congreso. Bolívar aseguró que senadores y otros funcionarios ofrecerían contratos de corto plazo a cambio de servicios sexuales y cuatro mujeres habrían llegado a su oficina para denunciarlos con nombre propio.

Esto generó polémica entre senadores, congresistas y otros personajes de la política que le exigieron aclarar quiénes son los implicados e, inclusive, podría llegarle demanda para el guionista.

Ante porque no hizo pública la violencia de género dentro del Congreso, Bolívar aseguró que en parte las víctimas no querían participar de manera pública por miedo a perder a sus parejas y opinión de sus allegados; además, dijo que, haciendo pública la situación, era una forma de asegurarse que la verdad podría salir a la luz en cualquier momento y, por lo tanto, es un escarmiento para los victimarios.

2. Petro le habría propuesta, de manera personal, que se postulara a la alcaldía de Bogotá

Aunque aún no decide entre apuntarse o no a la carrera por suceder a la actual alcaldesa, Claudia López, reconoció que no solo le gustaría intentarlo de llegar a terminar a tiempo sus compromisos con RCN, sino que también varias personas lo habrían impulsado a tomar esta decisión: “El lío que tengo es que debo trabajar primero. Así se lo dije a Petro, a Cepeda y al mismo Roy, quienes fueron tres de las personas que me buscaron para que aceptara la candidatura”.

El exsenador, además, hablo de varios megaproyectos que tendría en mente para la ciudad, entre ellos un túnel para mejorar el tránsito de la conexión y salida al sur de la ciudad, en Soacha y similares para otros puntos críticos de la ciudad con los municipios aledaños. De acuerdo con Bolívar, estos ya contarían con el visto bueno del presidente Petro.

3. Gobierno Duque y militares son los responsables de los petrovideos

Sobre los videos publicados sin autorización, en los que miembros del Pacto Histórico planean cómo debatir en campaña, el exsenador aseguró que “fue un aparato que se compró desde la Presidencia de la República, desde la Alta Consejería para la Seguridad. Desde ahí se compró ese aparato, lo tenemos ubicado, con sus especificaciones. Es un aparato muy sofisticado para hacer grabaciones, interceptaciones, hackeo, una cosa bien sofisticada”, y los militares implicados ya habrían sido retirados de la institución.

4. Agmeth Escaf podría haber llegado al Congreso sin necesidad de unirse al Pacto Histórico

La bien conocida rivalidad entre Bolívar y el expresentador Agmeth Escaf, tiene un nuevo capítulo. Esto luego de que insinuara que, para llegar al Congreso, el ahora representante del Atlántico pudo haber usado su popularidad, en vez de las banderas de un partido al cual llegó hace poco: “No era del proceso, en el 2018 hizo campaña por Duque, por los Char, eso no lo hace malo, aclaro que no soy sectario. Pero si hacía campaña con Duque y con Char, pues debió buscar una curul en esas toldas”.

Agmeth Escaf, por su parte, aseguró a través de su cuenta de Twitter que no tiene asociación personal con las familias hace mucho tiempo y dijo que estaba cansado de las constantes puyas del exsenador, que a su parecer no eran verdaderas. A lo que finalizó con un “¡No más!”.

5. ¿Con quién está realmente el Partido Conservador?

Durante su entrevista, Bolívar cuestionó el “clientelismo” y la práctica de “comprar votos” con la que, supuestamente, el Partido Conservador se mantendría en el Congreso. Esto, a pesar de admitir que su apoyo era necesario para lograr aprobar las reformas planteadas por el actual Gobierno “votó por Rodolfo y antes por Fico, y desde el 7 de agosto están con Petro”.

Aseguró que mostró su descontento al presidente Petro y pidió sacarlos de puestos públicos, pero que la respuesta de este es que el Partido Conservador tiene una importante bancada y sus votos son necesarios para poder alcanzar los objetivos que se plantea el actual Gobierno.

6. Gustavo Petro y Claudia López mantienen una relación tóxica

Bolívar se refirió a la actual alcaldesa de Bogotá y su relación —según él— “tóxica” con el presidente.

Aún, bajo la posibilidad de postularse para el cargo, señaló que parecen “un matrimonio por conveniencia”, y que esto se debe a que “a ella le sirve tener presidente que le ayude a empujar algunas obras y algunas decisiones del Gobierno; y a él también le sirve tener una buena relación con Bogotá, porque es prácticamente una tercera parte del país representada ahí”.

7. Rompió relaciones con María José Pizano ¿Por qué?

A Bolívar le bastaron los cuatro meses que pasó junto a María José Pizano en la cámara alta del Senado para darse cuenta de que quería romper relaciones de manera permanente con ella. Ya que, según él “cuando uno pela el cobre frente a los compañeros, está haciéndose daño a sí mismo”. Refiriéndose a la diferencia entre sus agendas, sin mencionar el roce que tuvieron en 2021, luego de proponer que los congresistas dejaran de recibir sus honorarios y protección de la UNP en campaña.

